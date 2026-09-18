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MEB öğretmen il dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! On binlerce öğretmen bekliyor

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MEB öğretmen il dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! On binlerce öğretmen bekliyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen il dışı atama sonuçlarını bugün açıklayacak. On binlerce öğretmenin beklediği sonuçlar henüz yayımlanmadı. 2026 yaz tatilinde mazerete bağlı yer değişikliği sonuçlarının saat 16.00'da duyurulması nedeniyle, bu dönemde de sonuçların aynı saatte açıklanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen il dışı atama sonuçlarını bugün açıklayacak. On binlerce öğretmenin beklediği sonuçlar henüz yayımlanmadı.

SONUÇLAR İÇİN SAAT 16.00 BEKLENİYOR

2026 yaz tatilinde mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları saat 16.00'da açıklanmıştı. Bu dönemde de sonuçların saat 16.00'da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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