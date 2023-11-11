Kent ve Başkan Dergisi'nin töreninde Bedia Teymur'un elinden 3 başkana ödül! İşte o isimler

Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre en başarılı belediye başkanlarına haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur tarafından ödül verildi. Ödül alan başkanlar arasında Siirt- Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, Şanlıurfa- Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve Şırnak- Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu bulunuyor.

Kayseri'de, Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre en başarılı belediye başkanlarına haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur tarafından ödül verildi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, "Emeklerin ödüllerle onore edildiği zamanlar çok kıymetlidir. Elbette ödül için hiç kimse çalışmıyor ama ödülle takdir görmek çok güzel bir şeydir. Çok güzel bir organizasyon oldu. Katılanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur; Siirt Tillo Belediye Başkanı idham Aydın'a, Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık adına Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ferhat Bebe'ye ve Şırnak- Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu'na ödül verdi.

SİİRT TİLLO BELEDİYE BAŞKANI İDHAM AYDIN KİMDİR?

Aydın, Siirt'in Tillo ilçesinde doğan İlk ve orta öğrenimini Tillo'da, lise öğrenimini ise Siirt'te tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Aydın, 1987 yılında Türkiye Petroller A.Ş'de işe başladı. Ardından 1990 yılında Tillo'da Milli Gençlik Vakfı'nın ilçe teşkilatını kurdu. 1994 yılında Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olan Aydın, AK Parti'den 2015 yılında Tillo'da ki ara seçimlerde Tillo Belediye Başkanı seçildi. Aydın, çok iyi derecede Kürtçe ve Arapça bilmektedir.

ŞANLUURFA HİLVAN BELEDİYE BAŞKANI ASLAN ALİ BAYIK KİMDİR?

"1961 Yılında Hilvan'ın Kepirhisar Köyü'nde doğdu. İlkokulu Kepirhisar'da okuduktan sonra orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1984 yılında çalışma hayatına başlayan Bayık, 1988 yılına kadar Hilvan Belediyesi'nde Su İşleri'nden sorumlu memur olarak çalıştı. Ardından Şanlıurfa Belediyesi'ne geçerek belediyenin çeşitli birimlerinde idareci olarak çalışmaya devam etti. 25 yıl boyunca belediyecilik yapan Bayık, iş hayatıyla beraber eğitim hayatını da devam ettirerek Harran Üniversitesi İklimlendirme Programı bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatında edindiği belediyecilik tecrübelerini hayata geçirmek ve ilçesine hizmet etmek amacıyla 2004 yılında siyasete atıldı. Halk ile iç içe ve halkla bütünleşerek yaşamına devam eden Bayık, 2009 seçimlerinde 'Hilvan Sevdalısı' sloganıyla aldığı yüzde 28 oy oranı ile Saadet Partisi'nden Hilvan Belediye Başkanı seçildi. Girdiği hizmet yolunda birçok ilke imza atarak Hilvan'a yenilikçi bir belediyecilik anlayışını getirdi. 28 Aralık 2010 tarihinde AK Parti'ye geçiş yapan Bayık, Belediye başkanlığının döneminde Hilvan'ın için geleceğe yönelik kalıcı çalışmalara imza attı. 2019 Seçimlerinde yeniden aday olan Bayık, yüzde 49,40 oyla üçüncü defa Hilvan Belediye Başkanı seçildi. Aslan Ali Bayık evli ve 6 çocuk babasıdır.

ŞIRNAK GÖRÜMLÜ BELEDİYE BAŞKANI RUŞEN TELLİOĞLU KİMDİR?

1975 Silopi doğumlu Tellioğlu, İlk, orta, lise öğrenimini Silopi'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 2005 yılında bitirdi. Silopi bölgesinde enerji ve imalat sektöründe girişimci olan Tellioğlu, ileri düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 6 çocuk babasıdır. Ruşen Tellioğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Şırnak Silopi Görümlü Belde Belediye Başkanı oldu.