İspanya'da 29 Kasım pazar günü yapılan erken genel seçimleri kazanan sağ blok seçim zaferini kutladı.

Seçimlerden birinci parti çıkan Halk Partisi (PP) ve olası koalisyon hükümetinde küçük ortağı olması beklenen Vox partisi, destekçileriyle birlikte kutlama yaparak, tek balkon konuşmalarını bu partilerin liderleri yaptı.

Meclisteki 350 sandalyeden 132'sine sahip olan PP'nin Madrid'deki merkez binasında balkon konuşması yapan Alberto Nunez Feijoo, "İspanya bugün çok açık konuştu ve Halk Partisi bir kez daha seçimleri kazandı. Ve seçimleri kazanmakla kalmayıp duvarı da yıktık." dedi.

İspanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Feijoo, "Herkes için tüm İspanyollar için ülkeyi yönetmeye çalışacağız. Hiç kimse gereksiz değildir. Tüm duvarları yıkacak ve kapıları açacağız. Hepimiz İspanyoluz ve hep birlikte çalışacağız." şeklinde konuştu.

Feijoo, gelecekteki hükümet ortağı olarak görülen Vox partisini de aldığı seçim başarısından dolayı kutladı.

"Görev tamamlandı"

Seçimlerde, 2023'e nazaran oylarını ulusal boyutta artıran tek parti olan Vox'un lideri Santiago Abascal ise konuşmasında Başbakan Sanchez'i hedef aldı.

Abascal, "Görev tamamlandı. Gidiyor çünkü hep birlikte onu gitmeye zorladık. Ne sahip olduğu tüm güç, ne yalanları, ne hileleri, ne de Vox'a karşı uyguladığı şiddet ve gözdağı, İspanyol halkının kitlesel seferberliğinin üstesinden gelebildi. Bu seçimlerde büyüyen tek ulusal parti Vox oldu." ifadelerini kullandı.

Sanchez, seçim yenilgisini kabul etti

Diğer yandan 8 yıl aradan sonra muhalefete düşecek, Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve başbakan Pedro Sanchez, seçim sonucunu hiçbir şüphe duymadan kabul ettiklerini, PP lideri Feijoo'ya telefon edip tebrik ettiğini söyledi.

Sanchez, PSOE'nin Madrid'deki merkez binasında yaptığı konuşmada, "Beklediğimiz bir sonuç değildi. Ülkemiz için üzücü bir gece ama umutlarımızı tüketmeyeceğiz. Muhalefete düşersek İspanyol anayasasının bize verdiği tüm haklarımızı kullanacağız. Pasif kalmayacağız." dedi.

Eşitlik, birlikte yaşam, özgürlükler için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Sanchez, "Sağlıkta, eğitimde kesintiler olduğunda, göçmenlere, eşcinsellere karşı olunduğunda biz hep karşılarında olacağız. İlerici İspanya'dan pes etmemelerini, direnmelerini istiyorum. Uluslararası aşırı sağa karşı barışı savunmaya devam edeceğiz. Bu son değil, yeni bir başlangıç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu gece sevinecek olan Milei, Trump, Netanyahu ile birlikte hareket edenleri durduramadık"

Bu arada seçimlerden 11 milletvekili ile iyi bir sonuç çıkaran, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin lideri Gabriel Rufian, "Sonuç bizim için olağanüstü, ancak bununla yetinemeyiz. Kazandık, bir sürpriz yarattık, fakat asıl hedefimize, yani bu gece sevinecek olan Milei, Trump, Netanyahu ile birlikte hareket edenleri durduramadık." dedi.

Rekor katılımın olduğu seçim sonuçları

İspanya demokrasi tarihinde yüzde 80 ile en yüksek katılımlı seçimlerden biri olan 29 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde 350 sandalyeli meclisin dağılımı şu şekilde oluştu:

"Halk Partisi (PP) 132, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 116, Vox 52, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 11, sol partilerin ittifakı Geniş Cephe 10, Bask bölgesindeki faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5, İleri Endülüs 4, Podemos 3, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) 3, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 3, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Navarra Halk Birliği (UPN) 2."

Senato'da açılan sandıkların yüzde 71'ine göre PP 126, sol partilerin ittifakı İlerici Senato 56, PSOE 14, ERC-Bildu 9 koltuk aldı.

Kaynak: AA