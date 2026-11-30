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İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) mağlubiyetinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sánchez'in seçimleri kaybettiği bilgisini bir gazeteciden alan Trump, sonucu olumlu karşıladığını belirterek İspanya Başbakanı'nı sert sözlerle eleştirdi.

"OH, BU İYİ BİR ŞEY"

Bir gazetecinin Sánchez'in seçimi kaybettiğini söylemesi üzerine Trump, "Kaybetti mi? Oh, bu iyi bir şey. Berbat bir iş çıkardı. Kaybetmeyi hak etti" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri, iki lider arasında uzun süredir devam eden siyasi gerilimi yeniden gündeme getirdi.

İKİ LİDER ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Trump ile Sánchez arasındaki anlaşmazlıkların başında NATO kapsamında savunma harcamaları, göç politikası ve ABD'nin İspanya'daki askeri üsleri kullanması konuları yer alıyordu.

Trump, İspanya'nın savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma taahhüdüne katılmamasını eleştirmiş, daha önce ülkenin NATO'dan çıkarılmasının değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İspanya'nın Rota ve Morón üslerinin kullanımına izin vermemesi de iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti.

SÁNCHEZ'İN SEKİZ YILLIK İKTİDARI SONA ERİYOR

29 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde merkez sağ Halk Partisi (PP) en fazla sandalyeyi kazandı. Aşırı sağcı Vox ile birlikte parlamentoda çoğunluğa ulaşan sağ blok, Sánchez'in sekiz yılı aşkın süren başbakanlığının sona ermesinin önünü açtı.

Sánchez seçim yenilgisini kabul ederek PP lideri Alberto Núñez Feijóo'yu tebrik etti. İspanya'da yeni hükümetin kurulması için siyasi süreç resmi sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak.

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