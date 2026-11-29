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Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcü polisinin Türk taraftarlarına yönelik skandal müdahalesinin yankıları devam ederken, Tiflis yönetimi skandal bir adım daha attı.

TÜRK BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDILAR

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçisi Türker Arı'yı bakanlığa çağırdı. Gürcistan tarafı, Beşiktaş taraftarının "Gazze" pankartı açmasını "provokatif eylem" olarak değerlendiği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye de, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin bugün bakanlığa çağrıldığını açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."

MAÇ 30 DAKİKA DURDU

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında tribünlerde olaylar çıktı. Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribüne biber gazıyla müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika duran maç daha sonra kaldığı yerden devam etti. Maç öncesinde stat dışında da taraftarlara müdahale edildiği anlar kameralara yansıdı.

16 TARAFTAR SERBEST BIRAKILDI

Olayların ardından gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen diplomatik ve hukuki girişimlerin sonucunda bugün Türkiye saatiyle 11.50 sıralarında serbest bırakıldı. Serbest bırakılan taraftarların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.