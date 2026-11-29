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Yeni Parti'nin Tekirdağ'da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, miting alanındaki katılımcılara tanıtılırken kendisi için “Cumhurbaşkanı adayımız” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu hitap, Özgür Özel'in birkaç gün önce yaptığı açıklamanın ardından daha fazla önem kazandı. Mitingdeki görüntülerde Dilek İmamoğlu'nun katılımcılara bu ifadeyle takdim edildiği anlar yer alırken, kullanılan sözler siyasi gündemde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

ÖZEL 4 ARALIK'I İŞARET ETMİŞTİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Kasım'da katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ve olası aday değişikliğiyle ilgili soruları yanıtlamıştı.

Özel, 4 Aralık Cuma günü Ankara'da tek başına bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir, ne olabilir?” sorularına yanıt vereceğini söylemişti.

Yapacağı açıklamanın ülke gündemini uzun süre meşgul edeceğini belirten Özel, toplantının sürpriz etkisini şimdiden açıklamak istemediğini de ifade etmişti.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Özel, aynı programda Ekrem İmamoğlu'nun yalnızca partisinin değil, milletin adayı olduğunu savunmuştu. İmamoğlu'nun adaylığının önündeki hukuki engellere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, adayın değiştirilmesi kararının kendisine veya parti yönetimine değil, millete ait olduğunu dile getirmişti.

Öte yandan kulislerde, Özel'in 4 Aralık'taki toplantıda kendisinin aday olmayacağını açıklaması ve İmamoğlu'nun adaylığının hukuken mümkün olmaması halinde izlenecek yöntemi duyurmasının beklendiği konuşuluyor.

Tekirdağ mitinginde Dilek İmamoğlu için kullanılan “Cumhurbaşkanı adayımız” ifadesi ise bu tartışmaların ortasında dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı. Dilek İmamoğlu'nun resmen aday ilan edildiğine ilişkin bir açıklama bulunmazken, mitingdeki hitap İmamoğlu'nun siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden hareketlendirdi.

Gözler şimdi Özgür Özel'in 4 Aralık Cuma günü Ankara'da yapacağı açıklamaya çevrildi.