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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde hücum hattının formda ismi Mason Greenwood, son haftalardaki etkileyici performansını bu karşılaşmada da sürdürdü.

SON 5 MAÇTA 7 GOLE KATKI

İngiliz futbolcu Mason Greenwood, forma giydiği son 5 maçta 5 gol ve 2 asist üreterek toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Greenwood, takımının skor yükünü sırtlayan isimlerin başında geldi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 23 maça çıkan Mason Greenwood, sarı-lacivertli ekibin skorlarına toplam 18 gollük katkı verdi. Sarı-lacivertliler, Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle ligdeki iddiasını pekiştirdi.