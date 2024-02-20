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İstanbul için aday başvurusunu yetiştiremediler mi? DEM Parti'den ilk açıklama

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DEM Parti'nin İBB Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin yer aldığı aday listesinin, İstanbul İl Seçim Kurulu'na geç teslim edildiği için kabul edilmediği iddia edildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlanarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadelerine yer verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Dem Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği öne sürüldü. Dem Parti'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." denildi.

LİSTENİN TESLİMİNDE "GEÇ KALINDI" İDDİASI

YSK'nın siyasi partilere yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün 17.00'de sona erdi. Dem Parti'nin İstanbul'a ilişkin başvurularını saat 17.00 sonrasında yaptığı ve geç başvuruda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası ise siyaset kulislerini hareketlendirdi.

İstanbul için aday başvurusunu yetiştiremediler mi? DEM Parti'den ilk açıklama

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Dem Parti'den yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlanarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul için aday başvurusunu yetiştiremediler mi? DEM Parti'den ilk açıklama

"BAŞVURUMUZU YAPTIK, SORUN YOK"

İddialar sonrası DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da iddiaları yalanlayarak, "Başvurumuzu yaptık, sorun yok." açıklamasını yaptı.

İstanbul için aday başvurusunu yetiştiremediler mi? DEM Parti'den ilk açıklamaDEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYLARI

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylarını, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski İzmir Milletvekili Murat Çepni olarak belirlemişti. Eşbaşkanlık sistemi uygulayan DEM Parti'nin seçim pusulasında yer alan adayı ise Meral Danış Beştaş olacak.

İstanbul için aday başvurusunu yetiştiremediler mi? DEM Parti'den ilk açıklamaMurat Çepni

İstanbul için aday başvurusunu yetiştiremediler mi? DEM Parti'den ilk açıklamaMeral Danış Beştaş

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Meral Danış Beştaş Murat Çepni DEM Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

JY:

SAHSEN DEM PARTI SECMENIYIM AMA ISTANBUL'DA OYUM SAYIN IMAMOGLU'NUN.

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Ayşegül Öztabak:

Bu yada buna benzer bir şey yapacakları . Yada son anda aday çekecekleri veyahut aday başvuru yapsalar bile yine başvurudan sonra adaylarını geri çekecekleri belliydi. Sadece kendilerini zeki zanneden uyanikgiller. KURUM VE ALTİNOK GELİYOR GÜMBÜR GÜMBÜR

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CEZA :

Kesin yetiştirememeişlerdir.. yersen... eğer öyle bir durum varsa mal olmalrı gerekir.. yok anlaşma varsa o bambaşka bir boyut

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Hikmet Cakir:

bu tür oyunun adida politika

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Perwer:

CHP ile dem parti arasındaki adaylık tiyatrosunun son perdesi bugün sahnelendi. Sonucunu bekleyip göreceğiz

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Janoo Jsnoo:

Ah bu cahalet adamlar açıklama yapmışlar zamanında basvurumuzu yapmışiz diyorlar yorumlar başvuruyu geç yapmışlar diye yorumlarda bulunuyorlar cahelet böyle bir şey okuduğunu anlimiyan birine ne dersen de ne değişecek ki

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Lütfi Erdonmez:

Fatih erbakan dürüst insan halkını korumak için her şeyi yapıyor geleceğin saygın lideri olacak bu benim naçizane tahminim.Benim oyum bu seçimlerden sonra sayın erbakana olacak ,bu belediye seçimlerinde oyum İmamoğlu ve ve yavaşa

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