İstanbul için aday başvurusunu yetiştiremediler mi? DEM Parti'den ilk açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Dem Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği öne sürüldü. Dem Parti'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." denildi.

LİSTENİN TESLİMİNDE "GEÇ KALINDI" İDDİASI

YSK'nın siyasi partilere yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün 17.00'de sona erdi. Dem Parti'nin İstanbul'a ilişkin başvurularını saat 17.00 sonrasında yaptığı ve geç başvuruda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası ise siyaset kulislerini hareketlendirdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Dem Parti'den yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlanarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadelerine yer verildi.

"BAŞVURUMUZU YAPTIK, SORUN YOK"

İddialar sonrası DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da iddiaları yalanlayarak, "Başvurumuzu yaptık, sorun yok." açıklamasını yaptı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYLARI

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylarını, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski İzmir Milletvekili Murat Çepni olarak belirlemişti. Eşbaşkanlık sistemi uygulayan DEM Parti'nin seçim pusulasında yer alan adayı ise Meral Danış Beştaş olacak.

Murat Çepni

Meral Danış Beştaş