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Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır'da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Diyarbakır Belediye Meclisi salonunda çekilen görüntülerde Türk bayrağının kaldırılmış olması infial yaratırken, İçişleri Bakan Yerlikaya'dan da ilk açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, iddialarla ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan olaylara ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

HER İKİ OLAYLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylara Müfettiş Görevlendirdi

NE OLDU?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylara Müfettiş Görevlendirdi

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kararla ilgili "Sonra kayyum gelince de zırlıyorsunuz", "Saygı duymazlarsa kimsede onlara duymaz yakında kayyum gelir", "Bayrağa saygı duymayan yönetim, diskalifiye edilmelidir", "Kayyum is loading", "Zorla tahrik ediyorlar. Ayrışma politikasının üstüne ateşle gidiyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDDİALARI YALANLADI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı'nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BUGÜN YAPILAN TOPLANTIDA TÜRK BAYRAĞININ YERİNDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılan toplantıya ilişkin paylaşılan görüntülerde Türk bayrağının salonda olduğu görüldü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylara Müfettiş Görevlendirdi

MARDİN'DE MECLİS TOPLANTISINDA İSTİKLAL MARŞI OKUNMAMASI

Geçtiğimiz günlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Partili ve HDP'li meclis üyeleri arasında İstiklal Marşı ve saygı duruşu nedeniyle tartışma çıktı.

Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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Yorumlar (3)

Yok:

Sonra kayyum atayınca eşşek gibi anırırlar biz seçildik diye

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Ata_Mete:

Seçimler bitti,karşılıklı paslaşmalar beşladı

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israfil çengel:

kayyum atansın bunkar belediyeyi kandile satar

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