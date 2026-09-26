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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Cumhur İttifakı sözleri: Her parti ile bir araya geliriz

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Cumhur İttifakı sözleri: Her parti ile bir araya geliriz
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhur İttifakı ile olası temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Her parti ile bir araya geliriz” diyen Arıkan, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile de olası ittifak için ise henüz somut bir adım bulunmadığını belirtti.

  • Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, farklı siyasi partilerle görüşmenin doğrudan ittifak anlamına gelmediğini belirtti.
  • Arıkan, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını, ancak ittifakı davet ettiklerini söyledi.
  • Arıkan, her parti ile oturup konuşabileceğini ve ilke ve prensipler çerçevesinde görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Saadet lideri Mahmut Arıkan, ittifak tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Akit TV’de yayımlanan Kırmızı Masa programında konuşan Arıkan, farklı siyasi partilerle görüşmenin doğrudan ittifak anlamına gelmediğini vurguladı. 

“HER PARTİ İLE BİR ARAYA GELİRİZ”

Arıkan, Cumhur İttifakı ile ilgili soruya yanıt verirken siyasi partiler arasında diyaloğun açık olması gerektiğini söyledi. Saadet Partisi lideri, “Herkes herkesle görüşebilir. Ben her parti ile oturur konuşabilirim.” ifadelerini kullandı. Arıkan, daha önce de herhangi bir siyasi partiyle ilke ve prensipler çerçevesinde görüşebileceğini belirtmiş, “Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim” demişti.

“CUMHUR İTTİFAKI’NA KATILMAYIZ”

Arıkan, Cumhur İttifakı ile görüşmeye açık olduklarını ifade ederken, bunun ittifaka katılım anlamına gelmediğinin altını çizdi. Saadet Partisi lideri, “Cumhur İttifakı'na katılmayız, onları davet ediyoruz. İkisi çok farklı.” diyerek ittifak görüşmelerine kapıyı kapatmadı.

Kaynak: Haberler.com
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