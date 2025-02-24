Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı
Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Gürsel Tekin: CHP'den istifa ettim ama hala CHP'liyim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Gazeteci Neşe Berber'in konuğu olarak siyasetteki deneyimlerini ve güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. CHP'den istifa etmesine rağmen hâlâ partili olduğunu vurgulayan Tekin, devlet arsalarının rant amaçlı kullanılmasına karşı çıkarken, Türkiye'nin yeni bir siyasi harekete ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Haberler.com stüdyosuna konuk olan CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, siyasetteki deneyimlerini ve gündeme dair görüşlerini paylaştı. CHP'den istifa etmesine rağmen hâlâ partili olduğunu belirten Tekin, devlet arsalarının rant amacıyla kullanılmasına karşı çıktı. Türkiye'nin yeni bir siyasi harekete ihtiyacı olduğunu söyleyen Tekin, mevcut siyasetin halkın gerçek gündeminden uzaklaştığını ifade etti.

GÜRSEL TEKİN'DEN RANT ÇIKIŞI

Tekin, devlet arazilerinin imar uygulamalarıyla ranta açılmasına sert tepki göstererek, "Devletin arsasını alarak imar uygulamalarıyla AVM, rezidans yaparak zenginleşiyorsanız bu milletin malıdır, bunu kabul etmiyorum" dedi. Kamu mallarının şahsi kazanç kapısı haline getirilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Gürsel Tekin: CHP'den istifa ettim ama hala CHP'liyim

"TÜRKİYE'DE SİYASET HALKIN GERÇEK GÜNDEMİYLE İLGİLENMİYOR"

Tekin, Türkiye'deki siyaset anlayışına eleştirilerde bulunarak, halkın gerçek sorunlarının görmezden gelindiğini belirtti. "Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olan bir siyasi hareket yok" diyerek mevcut partilerin halkın temel sorunlarına yeterince eğilmediğini ifade etti.

Gürsel Tekin: CHP'den istifa ettim ama hala CHP'liyim

"CHP'DEN İSTİFAMI VERDİM FAKAT HALA CHP'LİYİM"

CHP'den istifa etmiş olmasına rağmen partiyle bağlarının kopmadığını dile getiren Tekin, "Ben CHP'nin çocuğuyum, orada yetiştim. İstifa ettim ama hâlâ CHP'liyim, bu konuda hiçbir tereddüttüm yok" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin: CHP'den istifa ettim ama hala CHP'liyim

"ÖZGÜR ÖZEL ÇOK ÇALIŞKAN AMA OYUN KURAMIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışkan biri olduğunu vurgulayan Tekin, ancak ekibinin siyasi strateji geliştirmede eksiklik yaşadığını söyledi. "Özgür Özel çok çalışkan fakat oyun kuramıyorlar. Oyun kurma kabiliyetiniz varsa başarırsınız" diyerek, partinin daha etkin bir strateji belirlemesi gerektiğini belirtti.

Gürsel Tekin: CHP'den istifa ettim ama hala CHP'liyim

"YENİ BİR SİYASİ HAREKETE İHTİYAÇ VAR"

Tekin, Türkiye'de mevcut partilerin halkın beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Türkiye'nin acil olarak milletin gerçek gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var" dedi. Seçmenlerin yeni bir alternatif arayışında olduğunu ifade etti.

Gürsel Tekin: CHP'den istifa ettim ama hala CHP'liyim
Haberler.com / Melis Yaşar - Politika
img

Daha önce gittiği 2 maçta da ortaya aynı skor çıktı
img

İstanbul'daki 153 yıllık hastane sessiz sedasız kapatıldı
img

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz

Sergen'den dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.