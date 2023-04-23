Erdoğan: İnşallah TCG Anadolu'nun 2 katı büyüklüğündeki uçak gemisini de yapacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "TCG Anadolu uçak gemimizi Karadeniz'e uğurladık. Ama bir şey var. Bu bize yeter mi? İnşallah 14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde ikinci adım ne biliyor musunuz? Bu uçak gemisinin 2 kat büyüklüğündeki uçak gemisinin ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptım. Onun 2 katı büyüklüğündeki uçak gemisini de inşallah yapacağız ve böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak. Aynı şekilde denizaltılarımız, öyle bulunacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve partililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, spor salonunun bazı bölümlerini gezdi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye ilçesine giderek, Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'na katılacak.

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023