Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "İstanbul'un temel sorunu imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir. Mevcut başkan 'Engelleniyoruz' yalanına sarılıyor. Bu şehir 30 yıl geriye gitti, balya balya paralar bir yerden gelip gidiyor" ifadelerini kullandı.

"MEYDAN GÜMBÜR GÜMBÜR 31 MART'A YÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin İstanbul mitinginde yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde: "Maşallah, meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor. Sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor.

"1 HAFTA DURMAYACAĞIZ, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. 1 hafta durmayacağız, gece gündüz demeden çok çalışacağız. 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun. Bu İstanbul ki Kızılelma'dır, bu İstanbul ki Fatih'i dünyanın gördüğü en büyük hakanlardan biri yapmıştır. Bu İstanbul mazlumlara yurt olan anne şehirdir. İstanbul sanat eserine dönüştürülmüş hazinedir.

"İSTANBUL'DA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ"

Bu kardeşinizin de doğup büyüdüğü, her karışına aşkla bağlı olduğu İstanbul bugün bir başka güzel. Bugün burada coşkun akan ırmak misali yatağına sığmayan bir İstanbul görüyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İstanbul'a teşekkür borcumu ifade etmek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. 1 hafta çok çalışacağız.

"5 YILLIK FETRET DEVRİNE SON VERECEĞİZ"

İstanbul, senin için ne desek eksik kalır. Biz de sözün bittiği yerde alt-üst yapısı ile sana hizmete talibiz. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? İnşallah sizlerle birlikte Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni dönemin kapılarını beraber açacağız. 5 yıllık fetret devrine son vererek eser ve hizmet siyasetini başlatacağız. Rabbim hepinizden razı olsun.

"EKREM DENEN ARKADAŞ GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA..."

Şu Haliç neydi, rezillik. Orayı çamur deryasından bu kardeşiniz kurtardı. Ve şimdi orada oyun parkları var. Bu kardeşinizi İstanbul'a başkan yaptığınızda İstanbul'un hali çöp çamur çukurdur. CHP işte bu. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu.

"GÖNLÜMÜZ DAHA YÜKSEK ORANLARDAN YANA"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destekten ötürü sizlere şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un bu desteğinden memnun kaldık. Ama gönlümüz daha yüksek oranlardan yana. İstanbul'u Muradına kavuşturarak bu hedefine de ulaştıracağız. Sağlam adam sağlam aday. İstanbul 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacak. Eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız.

"İSTANBUL'DA YİNE ÇÖP ÇUKUR ÇAMUR VAR"

Bu kardeşinizi İstanbul'a başkan yaptığınızda İstanbul'un hali çöp çamur çukurdur. CHP işte bu. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu.

"UTANDAMADAN 'METRO YAPTIM' DİYOR"

Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, insanını anlamamış olanlarla bir yere varılmaz. Biz 30 yıldır bu şehrin emrindeyiz. Yarım asrı bulan siyasi hayatımız ile bu şehri düşünmediğimiz tek bir günümüz yoktur.

Ulaşımı ile, suyu ile, Haliç'i ile, konutu ile İstanbul'u yeni bir lige çıkardık. Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da eser ve hizmet siyasetini sürdürdü. Arkadaşlarımın tamamını şükranla anıyor, Kadir Topbaş abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kazada kaybettiğimiz Fatma Sevim Baltacı kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. İstanbul 94 öncesi dönemine dönme emareleri göstermeye başladı.

"KABAHATLERİNİ ÖRTMEK İÇİN ENGELLENİYORUZ YALANINA SARILIYOR"

Emekleri olmayan işleri sahiplenme cinlikleri dışında geriye koca kayıp bir 5 yıl kalıyor. İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için kalan zamanda İstanbul'a bir şey kalmıyor. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul da almıştır.

"BALYA BALYA, BAVUL BAVUL PARALAR BİR YERLERDEN GELİP BİR YERLERE GİDİYOR"

Bu şehir 30 yıl geriye gitti, Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gelip bir yerlere gidiyor. Kimse bu görüntülerin makul, mantıklı izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmasına kadar pek çok şey söylendi. Ama hiç vicdanları rahatlatan hiçbir şey duymadık.

"NAMUSLARINA EMANET EDİLEN OYLARI KİRLETTİLER"

Siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. İstanbul'u kirlettiler. Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Bir tarafta deprem tehlikesini umursamayanlar var, diğer tarafta projeleri hazır olanlar var.

"NE DERSE DESİNLER, İSTİSMAR SİYASETİ YAPMADIK, KİMSENİN HAYAT TARZI İLE İLGİLENMEDİK"

Kardeşlerim referanslarınızı nereden verdiğiniz sizin nereden beslendiğinizi gösterir. Bizim referansımız milletimizdir. İstanbul'a kazandırdığımız eserler bizim referansımız. Milli iradenin önündeki engelleri kaldırarak ülkemizi hakim kılmamız bizim referansımızdır. Girdiğimiz 17 seçimin zaferle çıkmamızı da bu referansımıza borçluyuz. Bizimle ilgili bir sürü yalan ve iftira attılar ama hiçbir zaman haklı çıkmadılar. Onlar ne derse desin istismar siyaseti yapmadık. Kimsenin kökeni ile, hayat tarzı ile ilgilenmedik.

"AYRIMCILIĞIN HER ÇEŞİDİNİ ELİMİZİN TERSİ İLE İTTİK"

Ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersi ile ittik. Kamu kurumlarımızın kapılarını herkese açık tuttuk. Siyasi rekabetin insanlarımızın arasında fitne unsuru haline getirilmesine müsaade etmedik. Biz 94'te bu şehrin emanetini alırken neredeysek bugün de aynı prensiplere bağlıyız. Tüm renkleriyle, güzellikleriyle Türkiye'yi kucaklayan anlayışla 85 milyona aşkla hizmet ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

"DİĞER GENEL BAŞKANLAR EVLERİNDE YATARKEN BEN 25 VİLAYETE GİTTİM"

Şu anda diğer genel başkanlar evlerinde ofislerinde yatarken ben 25 vilayete gittim. Çalışacağız, koşacağız. İstanbul olunca konu bu yatırım listesi o kadar uzun ki tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Bu meydanda milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi. Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Böyle bir yatırımı kimse yapmadı, ama biz yaptık. Bizden sonra Bay Ekrem göreve geldi, ortalık rezalet. Yine çöp, yine çamur, yine çukur.

"İSTANBUL'DAKİ ÖNCELİĞİN 'DEPREM' OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Önümüzdeki dönemde İstanbul'daki önceliğin deprem olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak zaten bunu yapıyoruz. Murat Kardeşimizin göreve gelmesiyle inşallah işin eksik ayağı tamamlanacaktır. Metro için yeni bir çivi çakmayanlar inşaat halinde aldıkları metroların çoğunu bitiremediler. Sancaktepe'deki metro projesini bunlar çimento ile doldurdu. Çam Sakura Metrosunu yapmadılar, onu da bakanlığımıza verdiğim talimatla biz yapıp açtık."