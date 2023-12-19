DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceğini duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kendi adaylarıyla yerel seçimlere girecek.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin kendileri için "sadece bir belediye seçimi değil, çok daha fazlası olduğunu" ifade etti.

"Sonuçları itibarıyla önemli siyasi etkiler yaratabileceğini" düşündükleri bir yerel seçime hazırlandıklarını belirten Doğan, Türkiye'nin her yerinde aday çıkarma tartışmalarına dair iki gün süren kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını bildirdi.

Partisinin dünkü MYK toplantısında Türkiye'nin batısında ilk etapta aday gösterecekleri bazı yerleri belirlediklerini kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri, Antalya'nın Kepez ilçesi, Mersin'in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri, İstanbul'da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli, Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke, Konya'da Cihanbeyli ve Kulu, Kocaeli'de Dilovası, İzmir'de Torbalı, Bayraklı ve Menemen, Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre, Çanakkale Gökçeada, Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy.

Bunlar, ilgili komisyonlarımızın Türkiye'nin batısında ilk etapta aday göstereceğimiz yerler olarak belirlediği yerlerdir. Bu konuya dair kurullarımızda çalışmalar sürüyor. Aşama aşama bunlar netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Tabii ki adaylar ve aday belirlemeye dair görüşmeler, bu konuda yaptığımız istişareler de devam ediyor olacak. Buna ilişkin gelişmeleri de bilgiler netleştikçe paylaşacağız."

Doğan, aday adayı başvurularını da tüm Türkiye'de 25 Aralık'a kadar uzattıklarını bildirdi.

"CHP'ye destek verecek misiniz?"

Doğan, bir gazetecinin, "CHP'ye destek verecek misiniz?" sorusu üzerine, her siyasi partinin seçimlere kendi adayları ve listesiyle girmesinin en tabii hakkı olduğunu, hazırlıklarını bu yönlü yaptıklarını söyledi.

Doğan, her iki parti tarafından açıklanan ve ilgili kurullar tarafından yapılan bilgilendirmeler ve açıklamalar dışındakilerin tamamının "spekülatif ve algı yaratmaya yönelik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunup bulunmadığı sorusunu ise Doğan, "Henüz kendisinin Mardin Büyükşehir Belediyesi için benim bildiğim bir başvurusu yok." şeklinde cevapladı.