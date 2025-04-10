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Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama yapıldı.

Resmi Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlara göre çok sayıda atama yapıldı.

POLİTİKA KURULU ÜYELİKLERİNE ÇOK SAYIDA ATAMA

Resmi Gazete'de yer alan kararlarda Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama yapıldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atanan Orhan Gencebay, yeniden aynı kurulda yer aldı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama

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Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Atamalara rağmen kararları bir kişi veriyorsa atamalar boşuna, eğer kararları atananlar veriyorsa o daha kötü

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

aslında ülkemizin sorunları çok,1000 milletvekili olmalı,100 bakanlık olmalı,2500 danışman,sekreter, vs olmalı,maaşlarıda en az 250 bin tl olmalı,o zaman ülkemiz şaha kalkar,

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