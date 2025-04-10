Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama yapıldı.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlara göre çok sayıda atama yapıldı.
POLİTİKA KURULU ÜYELİKLERİNE ÇOK SAYIDA ATAMA
Resmi Gazete'de yer alan kararlarda Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama yapıldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atanan Orhan Gencebay, yeniden aynı kurulda yer aldı.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle: