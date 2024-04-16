Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız çok konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası gazetecilere "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" açıklamasında bulundu.

Yerel seçim temposu nedeniyle 1,5 ay sonra gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna kadar gazetecilerle yürüyüş yaptı. Erdoğan, bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SAYIN ÖZEL'E KAPIMIZ AÇIK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ileride randevu talebinin olacağını söylemişti. Gazeteciler tarafından Erdoğan'a "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" diye soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" şeklinde yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELTİLEN DİĞER SORULAR

Diplomasi trafiğiniz bayram sonrası bir hayli hareketli, gündeminizde neler var?

"Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Tanzanya, Afrika'nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye'ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor."

Önümüzdeki günlerde bir de Bağdat ziyaretiniz olacak. Hangi konular gündemde? Terörle mücadelede yeni aşama diyebilir miyiz?

"Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor."

Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?

"Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir."

Öğretmen ataması söz konusu mu?

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."