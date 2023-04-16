Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "300 milyar dolar getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlar tefeciliğe soyundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize gelebilir miyiz diyecekler" vaadine değindi. Erdoğan, "Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Ya sana kim güvenir de böyle bir parayı verir. Açık açık da söylüyor. Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana Söz" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar iktidara yakın sermaye gruplarına aktarıldığını söylediği 418 milyar doların geri alınacağını ve 300 milyar temiz parayı Türkiye'ye getireceğini ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA "300 MİLYAR DOLAR" YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadine değindi.

"SANA KİM GÜVENİR DE BU PARAYI VERİR?"

Erdoğan, "Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş? Yav sana kim güvenir de böyle bir parayı verir... Açık açık da söylüyor... Demek ki, bunlar tefeciliğe soyundu. Başka izahı yok. Benim milletim bu tefecilere ve yandaşlarına 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek mi? Öyleyse durmak yok... Vesayet sistemi yerine demokrasiyi tesis etme mücadelemiz var. Bu Bay Bay Kemal şu anda terör örgütüyle yan yana mı... Bunlar Diyarbakır'da sokağa dökerek onların ölümüne neden olmadı mı? Türkiye terör devleti değildir. Türkiye hakkın egemen olduğu bir devlettir." dedi.

TEMEL ATMA TÖRENİNDE ŞANLIURFALILAR HİTAP ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEPREM TURİSTLERİ, BURALARDA RESİM ÇEKİK DÖNÜYOR"

Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, şunları söyledi: "Depremden sonraki 5.günde Şanlıurfa'ya gelerek durumu yerinde görmüştüm. İnşallah hem Şanlıurfa hem diğer deprem şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir seviyeye gelene kadar sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çekip döndüğünü biliyoruz. Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Gerçi bunların daha kendilerine hayrı yok ki ülkenin dertlerine derman olsunlar. Bunun için onları kendi hallerine bıraktık. Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar, makam mevki dağıtsınlar. Varsınlar tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Yasin Börü'nün azmettiricilerini serbest bırakma sözü versinler. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız, kendi geleceğimize bakacağız. Ülkemizde öyle muhalefet var ki başka kimseye gerek yok.

"SEÇİM KİRLİ PAZARLIKLARLA KAZANILMIYOR"

Seçim öyle televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında 4 duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor. Milletim benim buna hazır mı? Şimdi tekrar soruyorum sizlere. adayları gördünüz mü? Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi? Adayları ülkeye ve millete yapacakları hizmeti gösteren vizyonları ölçüp biçtiniz mi? Öyleyse tekrar soruyorum size. Evlatlarınız istikbalini kime emanet edeceksiniz? Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılını kime emanet edersiniz? Bu sorulara aklı ve vicdanıyla cevap veren herkesin yeri inanıyorum ki bu kardeşinizin yanı olacak.

"PEKİ ORADA NE İŞİN VAR"

Noter masası değil, kumar masası değil. Peki orada ne işin var? Bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor biz ise hem sıkıntları hem çözüm yollarını biliyoruz. Şu güzelim Şanlıurfa havalimanını kimler yaptı? Şanlıurfa havalimanından buraya bu güfzelim yolları kimler yaptı? Kardeşlerim Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz.

"EKONOMİK SIKINTILARI YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Biz yaparız, bunları yapacağı hiçbir şey yok. Türkiye küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekle kalmıyor fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor. Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinin başında görüyoruz. Şanlıurfa'yı birlikte yücelteceğiz. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Yarın değil hemen şimdi diyor muyuz? Şanlıurfa şimdiden kararını vermiş meydan da bunu söylüyor. 138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Şanlıurfa'ya. Peki bu muhalefetin acaba bu noktada yaptığı bir şey var mı?"