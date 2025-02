Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor

Ak Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi kongrede açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevda ile ayakta duran, bu sevdaya baş koyan herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin her birinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Teşkilatımızın her kademesinde yer alan yol arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyorum. Gözü kulağı bizde olan kaderini Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderi ile bütünleştirmiş tüm mazlumları hürmetle selamlıyorum. Velhasıl bu sevdanın neferi, meftunu, muhibbi olan her bir kardeşimi saygıyla, sevgiyle, şükranla selamlıyorum. Kongremizi uzaktan yakından teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyor, kendilerine en içten selamımı iletiyorum. 8'inci Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

"DIŞARIDA 60 BİN KİŞİ İLE AYRICA SELAMLAŞTIK"

Sevdanızla, aşkınızla, coşkunuzla, samimiyetinizle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Salona girmeden önce dışarıda 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık. Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz. İlk günden beri bu partiye bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim hepinizden tek tek razı olsun. Sizlerle birlikte kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan partimize, maddi manevi katkı veren alın teri döken tüm kardeşlerime bu vesile ile bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"BİZİM OKUYACAĞIMIZ TEK MARŞ İSTİKLAL MARŞIDIR"

Bugün bir kere daha şunu ifade etmek isterim ki bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir. Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Bizim gölgesinde güven bulacağımız tek bayrak, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan al yıldızlı al bayrağımızdır. Öldükten sonra altında huzurla yatacağımız tek yer şehit kanları ile yoğurulmuş kutsal vatan toprağımızdır. Uğruna varlığımızı ifade etmekten bir an bile tereddüt etmeyeceğimiz tek değerimiz, imanımızdır, inancımızdır. Bizim dünyanın her bir köşesine taşımak için koşturacağımız tek ülkümüz adalettir, insanlıktır, gerisi teferruattır. Dün rahattık bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. İman, irade ve azim varsa Allah'ın izniyle imkan da hep vardır. Önemli olan istikameti kaybetmemektir. Yüreği karartmamaktır. Niyetleri bozmamaktır.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ SENARYOLARINDA FİGÜRANLIK ETMEYİ TERCİH EDENLER VAR"

Sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de vardı. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Hırsın, gafletin, kibrin esiri olan o kifayetsiz muhterisleri ise aziz milletimin basiretine ve ferasetine havale ediyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Nitekim 8'inci Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarının 4'te 3'ünün ilçe başkanlarının 3'te 2'ye yakınının değiştiğini görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem bayrağı devralan arkadaşlarımızdan her zamankinden daha çok azimli, gayretli çalışmalar bekliyoruz.

"PARTİMİZİN DİNAMİK KADROLARI DEĞİŞKEN AMA İLKELERİ SABİTTİR"

Hiç şüphesiz sorumlusu oldukları birimin yöneticisi sıfatı ile ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Partilerimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan lokomotif teşkilatımız olan kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum. Türkiye'yi önce 2053 sonra 2071 vizyonları ile buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır. Gençler bu öyle bir sevdadır ki burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Partimizin politikaları dinamik kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. Bu anlayışla AK Pati bayrağını ilk açtığımız günden beri köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz. Dünyada başka hiçbir topluma mesul olmayan sağlam bir temele sahip olduğumuzu unutmadan yönümüz hep geleceğe dönük bir şekilde yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...