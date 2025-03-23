CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışıyor. CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP'liler bugün sandığa gitti.

Kadıköy

Saat 08.00 itibarıyla başlayan ve 81 ilde gerçekleştirilen ön seçimde CHP'liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek.

Şişli

5 BİN 600 SANDIK KURULDU

Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kuruldu. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli sandık başında görev alıyor. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla son bulması bekleniyor.

Ümraniye

DAYANIŞMA SANDIĞI

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak ön seçimde bir de dayanışma sandıkları yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek başına yarışacağı seçimde parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek İmamoğlu'nun lehine oy kullanabiliyor.

Kadıköy

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına gerçekleştirilen ön seçime halkın yoğun katılımı dikkat çekti. Vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara akın etti. Özellikle İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Silivri'deki seçim kuyrukları dikkat çekerken Ankara, Ordu, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde de benzer manzaralar yaşandı.

Ankara

Ortaköy

Kırıkkale