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İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

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İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere biten Slavia Prag maçının ardından skorun daha farklı olabileceğini belirterek, oyuncularını tebrik etti. Kartal, yarından itibaren ligde oynanacak Galatasaray maçına konsantre olacaklarını da açıkladı.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere biten Slavia Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI GALİP GELEBİLİRDİK"

Skorun daha farklı olabileceğini belirten İsmail Kartal, "Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim." dedi. 

"HER TAKIMI ZORLAYABİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz." yorumunda bulundu. 

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Galatasaray derbisi için hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Kartal, "Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına konsantre olacağız. Ekibimizle birlikte yarından itibaren hazırlanacağız." sözlerini sarf etti. NA

NATHAN AKE'NİN SON DURUMU

Sakatlık yaşayan Ake hakkında bilgi veren İsmail Kartal, ''Nathan Ake’nin adalesinde hafif bir çekme oldu. MR’ı çekilecek, yırtık olup olmadığına bakılacak. Sağlık ekibimiz gerekli açıklamayı yapacaktır.'' dedi.

İSTİFA ÇAĞRILARINA YANIT

İstifa çağrılarına da yanıt veren deneyimli hoca, ''Bugün taraftar "İstifa" diye bağırdı. Keşke yaşanmasaydı ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Derbiyi kazanırız, diğer maçları kazanırız, taraftarla barışırız.'' şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Hain istifa

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Haber Yorumlarıkmkmrkrlrk:

utanmaz aymazlar

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Haber YorumlarıBulent Cebeci:

Aziz Yıldırım yarın senin biletini tek yön olarak keser geri dönmemek üzere İsmail...

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