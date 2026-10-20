Mourinho'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"PSV'Yİ YENEN TAKIMI BEKLİYORUZ"

Rakibi Leipzig hakkında yorum yapan Mourinho, "Leipzig'in Bayern Münih'e karşı oynadığı maçı (6-1) görmeyi beklemiyoruz; PSV'yi mağlup eden takımı görmeyi bekliyoruz." dedi.

"ÇOK İYİ PERFORMANSTI"

Sevilla karşılaşmasına değinen başarılı hoca, "Birkaç gün içinde 3 maç kazandık ve son Sevilla galibiyetimizde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Her açıdan çok iyi bir performanstı." yorumunda bulundu.

''ARDA'NIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM''

Arda Güler ve Valverde hakkında yorum yapan Portekizli hoca, "Onlar için en iyi pozisyon sahada olmak. İkisi de farklı deneyimlere sahip. Çok yönlü olabilme ve çeşitli pozisyonlara uyum sağlama yetenekleri var. Arda çok formda, performansından memnunum. Böyle devam etmesini umuyorum. Valverde de her geçen gün kalitesini herkese gösteriyor. Benim anlatmama gerek yok." açıklamasında bulundu.