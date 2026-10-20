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Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini

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Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı galibiyeti değerlendirirken Trabzonspor'u tebrik etti. Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kalacağını belirterek, ''Ben Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından düşeceğini hiç düşünmüyorum bir defa. Onu sana söyleyeyim. Yani kim çekişecekse Galatasaray'la çekişecek. Bunu sezon başı da söyledim'' şeklinde tahminde bulundu.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın, Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti KAFA Sports ekranlarında değerlendirdi. 

''TEBRİK ETMEK LAZIM''

Trabzonspor'un galibiyetini yorumlayan Sergen Yalçın, Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. İyi gidiyorlar. Ee yani beklenti de bu yöndeydi aslında. Yani Trabzonspor iç sahada kazanır mantığı vardı birçok yani basın kuruluşunda, medyada herkes Trabzonspor'un daha önde olduğunu konuşuyordu ki oyun çok öyle olmadı, skor öyle oldu ama oyunda çok öyle olmadı yani.'' dedi. 

''KİM ÇEKİŞECEKSE GALATASARAY'LA ÇEKİŞECEK''

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kalacağını belirterek, ''Ben Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından düşeceğini hiç düşünmüyorum bir defa. Onu sana söyleyeyim. Yani kim çekişecekse Galatasaray'la çekişecek. Bunu sezon başı da söyledim. Çünkü güçlü bir kadrosu var. Bu kadar eleştirilen, bu kadar formsuz, bireysel performanslar düşük, takım performans düşük olan Galatasaray 19 puanla lider pozisyonunda duruyorsa demek ki bu şampiyonluğun ciddi bir adayıdır.'' yorumunda bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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