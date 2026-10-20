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Lille forması giyen Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak

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Lille forması giyen Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak. Ev sahibi ekibi Lille'de forma giyen Ethan Mbappe, kırmızı kart cezası nedeniyle kritik maçta olmayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.

MAÇIN HAKEMİ RADE OBRENOVIC

Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

MBAPPE, GALATASARAY'A KARŞI YOK

Fransa ekibi Lille'de yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, yarın forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle yarın oynayamayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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