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Eskişehir'de polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 295 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'de polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 295 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, çıkmaz sokakta sıkıştırılarak yakalandı. Babasının aracını alan çocuğa toplam 295 bin TL idari para cezası kesildi, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü, girdiği çıkmaz sokakta sıkıştırılarak yakalandı. Babasının aracını alarak trafiğe çıkan çocuğa toplam 295 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 26 AON 159 plakalı otomobile 'dur' ikazında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan araç, polis ekiplerini peşine taktı. Kovalamaca sonucu çıkmaz sokak olan Oklu Sokak'a giren otomobilin kaçacak yeri kalmadı. Ekiplerce araçtan indirilen şahsın 16 yaşındaki S.B.D. olduğu ve babasının aracını alarak trafiğe çıktığı belirlendi. Şahsa farklı maddelerden toplamda 295 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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