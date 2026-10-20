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Tepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı

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Tepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de büyük üzüntü hakim. Sarı-lacivertlilerde taraftarlardan tepki alan Kerem Aktürkoğlu'nun maçın bitiminden 10 dakika sonra tek başına stadı terk ettiği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede 90. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son dakikada gelen golün ardından sarı-lacivertli camiada ve tribünlerde büyük bir üzüntü ile kırgınlık yaşandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ

Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun tepkisi oldu. Mücadele boyunca gösterdiği performans nedeniyle taraftarların protestosuna maruz kalan tecrübeli oyuncunun, maçın son düdüğünden henüz 10 dakika geçmişken soyunma odasından çıktığı görüldü.

STADYUMU 10 DAKİKADA TERK ETTİ

Uzatma dakikalarında kaçan galibiyetin ve tribünlerden yükselen tepkilerin ardından oldukça moralinin bozuk olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu, takım otobüsünü beklemeden tek başına stadyumdan ayrıldı.

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