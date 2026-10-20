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Etimesgut'ta EGO otobüsü üst geçide çarptı, ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı; otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Erler Mahallesi 2453. Caddesi'nden Etimesgut istikametine doğru giden 530-1 hat numaralı EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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