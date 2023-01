Çavuşoğlu: 'Türkiye enerji diplomasisinde öne çıktı'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş dünyası ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde öne çıktığı alanlardan birinin enerji diplomasisi olduğunu işaret ederek, "Millet şuna şaşırıyor, tüm dünya biliyor. Türkiye enerji üretmiyor, Türkiye yeni Karadeniz'de gaz rezervleri buldu, yeni yeni petrol kuyuları açmaya başladık, keşifler yapıyoruz ama halen büyük bir bölümünü ithal eden ülkeyiz. Nasıl oluyor da Türkiye enerjide en önemli aktör haline geliyor? Bu işte yıllardır izlediğimiz stratejik akılcı politikalar sayesinde" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya temasları çerçevesinde Manavgat iş dünyası temsilcileriyle Side'deki bir otelde bir araya geldi. Burada iş insanlarına hitap eden Çavuşoğlu, Manavgat'ta yangının ardından hemen yaraları sarma gayreti içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, yapılan evlerin anahtarlarının teslim edilmede devam edildiğini, kısa süre içinde ilçenin etrafının da yemyeşil olacağını kaydetti. Çavuşoğlu, Şubat ayı içinde Antalya-Alanya arasında otoban ve Manavgat'tan Anamur'a kadar uzanan doğal gaz ihalesinin yapılacağının müjdesini verdi. Manavgat'a verdikleri hastane sözünü geç de olsa yerine getirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, ilçenin üniversite beklentisini de karşılama gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk diplomasisini dünyada bir marka yapma görevlerinin olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak, yakın çevremiz olmak üzere yaşanan sorunlar, krizler, çatışmalar bunların çözümü için katkı sağlamaktır. Savaşların çözümü için katkı sağlarken de bu olumsuzlukların ülkemize olan etkisini en aza indirmek, her kriz fırsatıyla beraber gelir, bunu görüyoruz. Önümüze çıkan fırsatları başta kardeş ülkeler olmak üzere bunlardan da faydalanmak için gece günüz çalışıyoruz. Dünyanın 258 noktasında şu an Türkiye'nin başkonsolosluğu var, şubat ayı içinde iki tane daha açacağız. 260 başkonsolosluk ile dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağına sahibiz, bayrağımız her kıtada dalgalanıyor" şeklinde konuştu.

"Orta koridor önem kazandı"

Geçen hafta Afrika'da olduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şimdi ABD'den geliyoruz, 3 şehri ziyaret ettik. Türkiye'ye çok büyük bir ilgi var. Yılbaşında Brezilya'daydık. Türkiye'nin izlediği dış politikayla ilgili çok merak ettikleri var. Ama hepsinin ortak noktası, 'Bunları yaparsa Türkiye yapar, Recep Tayyip Erdoğan ancak bunları başarabiliyor' anlayışı var. Bundan bir ay önce ise Türkmenistan'daydık. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesi. Bu savaştan sonra Kuzey koridorun alternatif olarak çıkmasından sonra, doğu batı orta koridor Hazar geçişli Orta Asya'daki kardeş ülkeler ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden geçen orta koridor hayati derecede önem kazandı enerji ve taşımacılık konusunda. Bakıldığı zaman için bir ay içinde 4 kıtada faaliyetler gösterdik. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomisinin güçlü olması lazım. Ekonomi diplomasi bizim önceliğimiz" diye konuştu.

"Yatırımcı sayısını artırmalıyız"

Türkiye'ye gelen yatırım sayısının artırılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Turist sayısını daha da artırmamız lazım. Biz iktidara gelmeden önce 20 yıllık dönemde toplam yatırım miktarı yurt dışından 15 milyar dolardı. Şimdi biz bunu bir senede yapıyoruz. 240 milyar dolarlık yatırım gelmiş. Eskiden 36 milyar dolar ihracatımız vardı, geçen sene 252 milyar dolar oldu. Bunlar oturduğunuz yerden olmaz. Girişimci olacaksınız, serbest ticaret anlaşması, tercihli ticaret anlaşması gibi anlaşmalar imzalayacaksınız. Ülkemize daha fazla turist gelmesi için Mehmet Ersoy Bakanımızın da büyük çabaları var. Geçen sene ülkemize turist sayısı 51,5 milyonu geçti. Bu bir rekor, 2019 rekoruna geri döndük. Gelir bakımından da tarihi rekoru kırdık, 46 milyar dolarlık gelir elde ettik" ifadelerine yer verdi.

Enerji diplomasisi

Türkiye'nin öne çıktığı alanlardan birinin enerji diplomasisi olduğunu işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Millet şuna şaşırıyor, tüm dünya biliyor. Türkiye enerji üretmiyor, Türkiye yeni Karadeniz'de gaz rezervleri buldu, yeni yeni petrol kuyuları açmaya başladık, keşifler yapıyoruz ama halen büyük bir bölümünü ithal eden ülkeyiz. Nasıl oluyor da Türkiye enerjide en önemli aktör haline geliyor? Bu işte yıllardır izlediğimiz stratejik akılcı politikalar sayesinde. Şu anda dünyada herkesin derdi bu. 'Kışı enerji sıkıntısı çekerek mi geçireceğiz, yoksa sıkıntı olmadan mı geçireceğiz?' Avrupalıların şu anda merak ettiği soru bu değil mi? Hadi bu kışı geçirdik, gelecek kış ne yapacağız diye en büyük endişe bu. Türkiye'de bu sene buna rağmen doğal gaz olup olmayacağı yönünde endişe duyan var mı? Doğruya doğru fiyatlar yükseldi, dünyanın her yerinde yükseldi. Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı aşağı yukarı 3 katı geçti dörde yaklaştı. Bunun yansıtmamız için devletimiz ilave tedbirler alıyor. Birçok ülkede umudunu bize ve Azerbaycan'a bağladı. Bulgaristan'la 13 yıllık bir anlaşma imzaladık. Senede 1,5 milyar tüp doğal gaz sağlayacağız. Ülkemize gelen 7 boru hattı var. Enerji gaz hepsi iyi ama fikir, kültür bu alanlarda da bizim ön plana çıkmamız lazım" açıklamasında bulundu.

"ADF 10-12 Mart'ta"

Diplomasinin bugünü, geçmişi ve geleceğinin Antalya'da görüşüldüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "10-12 Mart tarihlerinde yine çok sayıda liderin ve bakanın, uluslararası örgüt temsilcisinin katılım teyit ettiği Antalya Diplomasi Forumu'nun üçüncü toplantısını gerçekleştireceğiz. Antalya'mızı sadece tarımda, ticarette ve turizmde değil, diplomaside de bir marka yapmak için çalışıyoruz. Kalıcı bir marka olan Antalya Diplomasi Forumu'nu da Antalya'mıza kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Akılcı politikalar"

Bugün Türkiye'nin kendi gücü ve imkanının izlediği akılcı politikalarla ortada olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Barış için en önemli aktördür, Ukrayna Rusya savaşında, savaşı durdurmak için esir takası, nükleer silah kullanılmaması için Rusya ile Amerika'nın bir araya getirilmesi dahil Türkiye'nin oynadığı rolü oynayabilen ya da oynayabilecek bir ülke görüyor musunuz? Yok. Bugün Suriye ile attığımız adımlar ortada, ama bizim Lakin Amerika'dan, Venezuela'dan, Kolombiya'dan şimdi Kolombiya'ya da bir personel atıyoruz, yine oradaki sorunların çözümü için yine Filipinler'e kadar geniş bir coğrafyada arabuluculuk deyince Türkiye akla geliyor. Bu bir güvenin neticesidir. Bu sadece sizin ekonomik gücünüzle orantılı da değil, ama ekonomik gücünüz de size önemli bir katkı sağlıyor. Bugün Türkiye, bizim etrafımızda dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı mevcut. Buna rağmen istikrarlıysa bu da izlediğimiz akıllı politikaların neticesindedir. Aynı şekilde Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerindeki açılımlarımız, yeniden Asya dedik, Asya'ya tekrar dönüşümüz, köklerimiz orada bizim, o köklerin olduğu yerde ekonominin güç merkezi kayıyorsa bizim de yeniden Asya dememiz lazım. Asya'ya yeniden döndük ve yoğun çalışıyoruz" dedi.

"Dünyada ayak izi var"

Türkiye'nin dünyanın her yerinde gücü, ayak izi olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Güçlü bir marka olduk, güçlü bir ülke olduk, küresel bir aktör olduk. Uluslararası sistemin değişimi, dönüşümü konusunda da sadece sloganla değil fikirler ortaya koyarak, daha adil bir dünya için çalışıyoruz. Bu inşallah önümüzdeki dönemde bizim Türkiye Yüzyılı çerçevesinde atacağımız adımların, devam ettireceğimiz adımların kısaca bir özetidir. Türkiye Yüzyılı nasıl diğer girişimlerimiz bir slogandan ibaret değilse bunun içini doldurarak Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak için Türk yüzyılı yapmak için çalışıyoruz. Zaten Türk baharı başladı, Türk baharı başladı deyince ben nevruzdan bahsediyorum. Kimisi Arap Baharı diyor, biliyorsunuz, orada değişik ülkelerde devrimler oldu, kargaşalar da oldu, istikrara kavuşamayanlar da oldu, Suriye dahil. Sonuç Türk baharı başladı, Türk Konseyini Türk Devletleri Teşkilatı yaparak uluslararası bir örgüt haline getirdik. O kadar ilgi var ki gözlemci olmak isteyen başka uluslararası örgütler ve ülkeler, her kıtadan sadece etrafımızdan değil, dolayısıyla Türk dünyasını da güçlendirerek daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Programa; AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Sena Nur Çelik ve Tuba Vural Çokal da katıldı. - ANTALYA