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Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi 4.6 büyüklüğünde depremle sallandı.

GAZİANTEP'TE GECE YARISI DEPREM

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi gece yarısı sallandı. AFAD, saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Deprem Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelrre yer verildi: "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde, saat 00.08’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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