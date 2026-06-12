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Antalya'da "Altunlar" çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı

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Antalya'da "Altunlar" olarak bilinen ve Necdet Altun'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne şafak operasyonu düzenlendi. 63 şüphelinin gözaltına alındığı dev operasyonda, çetenin gayrimenkul, araç ve banka hesaplarından oluşan 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

  • Antalya'da 'Altunlar' suç örgütüne yönelik operasyonda 63 kişi gözaltına alındı.
  • Örgütün liderliğini Necdet Altun yapıyordu.
  • Operasyonda örgüte ait yaklaşık 200 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Antalya’da yasa dışı faaliyetlerle haksız kazanç sağlayan ve terör estiren "Altunlar" suç örgütüne yönelik dev bir darbe indirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda, örgüt üyesi onlarca kişi yakalanırken çetenin 200 milyon lira değerindeki dev mal varlığına da el konuldu.

LİDERLİĞİNİ NECDET ALTUN YAPIYORDU

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde illegal faaliyetler yürüten organize suç gruplarını yakın takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, liderliğini Necdet Altun’un yaptığı değerlendirilen ve bölgede "Altunlar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütü tamamen deşifre edildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK: CİNAYETE TEŞEBBÜS, YAĞMA, TEFECİLİK...

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin suç haritası da ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin; silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu ticareti, örgütün korkutucu gücünü kullanarak tehdit ve nitelikli yağma, kara para aklama, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, tefecilik, kumar oynatma ve yasa dışı silah bulundurma gibi çok sayıda ağır suçu işledikleri tespit edildi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN: 63 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında suça karıştığı belirlenen toplam 91 şüpheliden 22'sinin zaten farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Geriye kalan 69 şüphelinin yakalanması için düğmeye basan ekipler, sabah saat 06.00’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 63 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Kaçan 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

EVLERDEN SERVET VE SİLAH FIŞKIRDI

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir cephanelik ve servet ele geçirildi. Aramalarda; 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, yüzlerce fişek ve kartuşun yanı sıra 1 kılıç, 1 pala, 2 balta ve 1 muşta bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 12 adet POS cihazı, binlerce lira değerinde döviz ve nakit para, çek, senetler ile 1 adet sahte basın kartı ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarına ise incelenmek üzere el konuldu.

200 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun en büyük darbelerinden biri de örgütün ekonomik gücüne vuruldu. Suçtan kaynaklandığı değerlendirilen; şüphelilere ait lüks araçlar, gayrimenkuller ve banka hesapları da dahil olmak üzere yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki dev mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü geniş çaplı soruşturma titizlikle devam ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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