Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi.

Çınar ilçesinin kırsal Halıören Mahallesi'nde arazide bulunan bir vatandaş, yaklaşık 3 metre uzunluğunda siyah yılana denk geldi. Vatandaş, sürünen yılana karışmadan peşinden giderek bir müddet onu cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde, yılanın taşlık arazide sürünerek kaybolduğu yer aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı