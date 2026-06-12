Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki siyah yılanı cep telefonuyla kaydetti. Yılan taşlık arazide sürünerek gözden kayboldu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi.
Çınar ilçesinin kırsal Halıören Mahallesi'nde arazide bulunan bir vatandaş, yaklaşık 3 metre uzunluğunda siyah yılana denk geldi. Vatandaş, sürünen yılana karışmadan peşinden giderek bir müddet onu cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde, yılanın taşlık arazide sürünerek kaybolduğu yer aldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı