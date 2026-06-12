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Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Osimhen'in ayrılığına yönelik spekülasyonları yalanlayarak Nijeryalı golcünün takımda kalacağını belirtti.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini ve kadroya katılacak isimlerin Galatasaray ruhuna uygun olacağını söyledi.
  • Okan Buruk, Victor Osimhen için kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini ve oyuncunun takımda kalacağını belirtti.
  • Transfer sürecinin Dünya Kupası ve yabancı kuralı değişiklikleri nedeniyle zorlu ilerlediğini ancak Galatasaray'a yakışacak transferlerin yapılacağını ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir mezuniyet töreninde sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine ve takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

''G.SARAY RUHUNA UYGUN TRANSFERLER YOLDA''

Yeni sezon yapılanması hakkında gelen transfer sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Transfer çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Kadromuza katacağımız isimlerin her zaman Galatasaray ruhuna ve yapısına uygun olmasına özen gösteriyoruz. Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile koordineli bir şekilde, süreci oldukça hızlı yürütmekteyiz. Henüz transfer döneminin başındayız. Şu an Dünya Kupası süreci yaşandığı ve yabancı kuralında değişiklikler olduğu için süreç biraz daha zorlu ilerliyor ancak Galatasaray'a yakışacak transferler mutlaka gerçekleşecek." dedi. 

OSIMHEN TAKIMDA KALACAK MI?

Son dönemde geleceği hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen ile ilgili soruya da açıklık getiren Okan Buruk, "Bize bu doğrultuda ulaşan herhangi bir konu ya da teklif kesinlikle gelmedi. Şu an için ayrılık gibi bir durum söz konusu değil. Osimhen, inşallah önümüzdeki dönemde de Galatasaray'da yoluna kararlılıkla devam edecek." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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