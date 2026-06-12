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Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

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Konya'nın Bozkır ilçesindeki bir özel erkek öğrenci yurdunda, bir görevli küçük öğrenciyi vahşice darbetti. Adamın küçük çocuğu defalarca tokatlayıp yere fırlattığı görülürken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Şahsın da görevden aldığı öğrenildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda, bir yurt görevlisinin küçük yaştaki bir öğrenciyi vahşice darbettiği anlar kameraya yansıdı.

DEFALARCA YERE FITLATTI

Görüntülerde şahsın, küçük çocuğu defalarca tokatlayıp yere fırlattığı görüldü. Kamuoyunda infial yaratan olayın ardından, şiddet uygulayan görevlinin işine derhal son verildi.

Skandal olayın görüntülerinin yer almasının ardından yetkililer hızla harekete geçti. Söz konusu yurt görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma başlatılırken, olayla ilgili incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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