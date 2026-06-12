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FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti

FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası ihtimalini esprili bir şekilde İtalya'nın turnuvaya katılamamasına gönderme yaparak değerlendirdi. İşte detaylar...

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla ilgili espri yaparak takım sayısının 48'e çıkarıldığını söyledi.
  • İtalya, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'na katılamadı.
  • Infantino'nun sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası formatı üzerine yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.

''EĞER BU SEFER DE GELEMEZSENİZ...''

Bari’de düzenlenen bir ödül töreninde konuşan Infantino, Dünya Kupası’ndaki takım sayısının artırılmasına değinerek sözü İtalya’nın üst üste turnuvaları kaçırmasına getirdi. İtalyan futbolunun zirvedeki ismi Gravina’ya dönerek espriyi patlatan FIFA Başkanı, "Gabriele, Dünya Kupası’na katılan takım sayısını 48’e çıkardık. Bunu sırf İtalya turnuvaya katılabilsin diye yaptık. Eğer bu sefer de gelemezseniz, artık turnuvayı 64 ya da 128 takıma çıkarmak zorunda kalacağım!" dedi. 

İTALYA'NIN DÜNYA KUPASI HASRETİ

Mavi-beyazlılar, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı elde etse de, Dünya Kupası söz konusu olduğunda kabus dolu yıllar geçiriyor. Futbolun bu dev ülkesi, 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupası biletini alamayarak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Bu sözler kısa sürede futbol dünyasında yankı uyandırırken, Infantino'nun esprili çıkışı sosyal medyada da geniş tartışma konusu oldu.

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