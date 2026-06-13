Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Kanada'nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

KANADA'YA PUANI LARIN GETİRDİ

Bosna Hersek'in golü 21. dakikada Jovo Lukic'ten geldi ve ilk yarıyı önde tamamladı. Kanada'ya beraberliği getiren golü, 79. dakikada henüz birkaç dakika önce oyuna giren eski Beşiktaşlı Cyle Larin, 79. dakikada kaydetti.

İKİ TAKIM PUANLARI PAYLAŞTI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve her iki takım da Dünya Kupası'na 1'er puanla başladı. Bir sonraki maçta Kanada, Katar'ı ağırlayacak. Bosna Hersek, İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

CYLE LARİN TARİHE GEÇTİ

Bosna Hersek karşısında oyuna girdikten 121 saniye sonra gol atan Larin, Kolo Muani'den (43 saniye) bu yana Dünya Kupası'nda rakip fileleri en kısa sürede havalandıran yedek oyuncu olmayı başardı.