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Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

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Iğdır'da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Görüntülerde, polislerin gözlerden uzak harabe bir alanda bir kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

POLİSLERLE İLGİLİ DARP İDDİASI

İddiaya göre, Iğdır’da iki trafik polisi bir kişiyi darbetti. Sosyal medyada paylaşılan ve harabe bir alanda çekildiği öne sürülen görüntülerde, iki trafik polisinin bir kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Darbedildiği öne sürülen kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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