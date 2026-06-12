Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda sergileyeceği performansla tüm dünyanın mercek altına aldığı 41 yaşındaki Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, zorlu turnuva öncesi enerji depoluyor.

KIZ ARKADAŞIYLA YORGUNLUĞUNU ATTI

Yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Georgina Rodríguez ile çıktığı sahil tatilinde objektiflere takıldı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftin neşeli ve romantik anları kameralara anbean yansıdı.

''EFSANE, KUPAYA HAZIR''

Üzerindeki büyük turnuva baskısına rağmen oldukça keyifli ve formda olduğu gözlenen Ronaldo’nun bu mutlu halleri, hayranlarına "Efsane, kupaya hazır" mesajı verdi. İkilinin uyumu hayranlarının ilgi odağı oldu.