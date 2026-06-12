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4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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Hakimler Savcılar Kurulu, 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ni yayımladı. Adli Yargı Kararnamesi ile 4 bin 608, İdari Yargı Kararnamesi ile 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

  • HSK, 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.
  • Adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda 359 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), merakla beklenen 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak ilan etti.

4 BİN 967 HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV

Yayımlanan kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, atamalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır.

Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hâkim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ANKARA'YA YENİ CUMHURİYET SAVCISI

Kararnameye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

HSK 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ne gitmek için tıklayınız.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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