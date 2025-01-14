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Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu

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Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ziyaretine giden CHP'li milletvekillerinden "Aşevinden günde 5 bin yurttaşımıza yemek yolluyorduk, yemek gereksinimleri eksiksiz sağlanmalı" isteğinde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından partililerin Beşiktaş Belediyesi önünde başlattığı bekleyiş gün boyu devam etti.

"YAPILAN OPERASYON CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAYA YÖNELİK BİR OPERASYONDUR"

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Gül Çiftci ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, akşam saatlerinde belediye önünde son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının bir itibar suikastı olduğunu söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları söyledi: "Bunun adı Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyu nezdindeki algısını zayıflatma çabasıdır. Bunun adı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. Rıza Akpolat'ı, Beşiktaş halkı çok iyi tanır. Rıza Akpolat'ı Cumhuriyet Halk Partisi çok iyi tanır. Rıza Akpolat, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kolu yöneticiliği yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, il başkan yardımcılığı yapmış bir yol arkadaşımızdır. Rıza Akpolat, 6 yıldır Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Rıza Akpolat'ın 6 yıldır Beşiktaş'ta yaptığı sosyal belediyecilik uygulamaları İstanbul'un başka ilçelerine örnek olmuştur. Bu yönüyle yapılan operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir operasyondur. Yapılan operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya yönelik bir operasyondur. Biz bu operasyonlara karşı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak dimdik mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Mücadele koşullarında doğmuş bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Rıza Akpolat, vatanına, milletine hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin belediye başkanıdır. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. Beşiktaş Belediyesi'ndeyiz. Dimdik ayaktayız ve buradan demokrasi mücadelesini hep birlikte vermeye devam edeceğiz.

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan dikkat çeken istek

"MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Onlar emekliyi 14 bin liraya yaşamaya mahkum ediyorlar. Onlar asgari ücretliyi 22 bin liraya yaşamaya mahkum ediyorlar. Onlar halkı yoksulluk ve sefalete sürüklüyorlar. Ama vatandaşlar CHP'li belediyeleri çözüm kapısı olarak görüyor ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler onların yoksullaştırdığı, onların sefalete sürüklediği komşularımızın, yurttaşlarımızın yanında oluyorlar. İşte tam da operasyonları bunun için yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri durdurmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Bunu gerçekleştiremeyecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Hep halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hem de demokrasiye sahip çıkmak için dimdik ayakta duracağız. Millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

"İFADELER YENİ ALINMAYA BAŞLANDI"

Gözaltı sürecini güçlü bir hukuk ordusuyla takip ettiklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise, "Belediye başkanımızı oradan alarak tekrar Beşiktaş halkına hizmet etmek üzere bu binaya getireceğiz. Şu saat itibarıyla ifadeler yeni alınmaya başladı. Sağlık kontrolleri bitti. İfadeler devam ediyor. Dosya kalabalık bir dosya. Uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Gözaltı süresi perşembe günü itibarıyla bitiyor ve perşembe günü itibarıyla sizlere daha sağlıklı bilgiler vermeye başlayacağız. Dosya gizlilik esaslı gidiyor. Henüz dosyayla ilgili net bir bilgimiz yok. Aşama aşama bizler de bilgi sahibi oldukça, ifadeler alınmaya başlandığında ve devam ettikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Daha önce farklı şekillerde de dile getirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında yürütülen 'ahmak' davası olarak kamuoyunda bilinen davada da söyledik. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in yaşadığı süreçte de söyledik. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Beşiktaş Belediyesi'nde de halkın tamamının oyunu olarak rekor bir oyla seçilen Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yapılan itibarsızlaştırma operasyonuna izin vermeyeceğiz. Halkın sandıkta seçtiği belediye başkanlarımızı, mahkeme kararlarıyla, yargı eliyle görevlerinden uzaklaştırılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan dikkat çeken istek

AKPOLAT'TAN DİKKAT ÇEKEN İSTEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de şu bilgileri verdi: "Biraz önce milletvekili arkadaşlarımız Sayın Yunus Emre ve Sayın Cahit Arı, Rıza Akpolat'ı Vatan Emniyet'te ziyaret ettiklerinde Rıza Akpolat'ın ilk söylediği 'Biz aşevinden günde 5 bin yurttaşımıza yemek yolluyorduk. Sizden ricamız bu ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yemek gereksinimlerinin eksiksiz sağlanması.' Tek istediği yine Beşiktaş halkı, yine Beşiktaşlı emekçilerin sorunlarının çözülmesi. En güçlü şekilde dayanışma duygularını ifade etti. Moralinin çok yüksek olduğunu belirtti. Ama şafak operasyonuyla gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi ve BELTAŞ çalışanları bugün saat 16.00'da sorguya alınıyor olması da, bu acele niye sorusunu da sormamızı gerektiriyor. Yani 36 saat sonra sorguya başlayacaksanız, gece karanlığında sabahın tan ışıklarında neden insanları gözaltına aldığınızı da sormak gerekiyor. Belli ki dosyanın içi boş, dosyanın içini doldurmak için zamana ihtiyaç duyuyorlar.

"BU İTİBAR SUİKASTINDAN VAZGEÇİN"

Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, gerek yönetimde olduğumuz 26 belediyenin tamamında, gerekse Türkiye'deki 412 belediyemizin tümünde halkçı, kamucu, yönetim anlayışımıza devam edeceğiz. Sosyal politikalarımıza, kreşlerden aşevlerine, öğrenci yurtlarından, kent lokantalarına, evde bakım hizmetlerinden öğrenci burslarına kadar gelirlerimizi arttırarak, toplumun en ihtiyaç sahibi olan dezavantajı gruplarından başlayarak hizmetleri üreteceğiz. Benim buradan çağrım şudur: Bugün ikinci gün, Beşiktaş Belediye Başkanı'na soracağınız iki tane soru var. Alacağınız tek bir cevap var. Yapılmış işlerin doğru olduğunu siz de biliyorsunuz. Bu itibar suikastından vazgeçin. Bugün gece yarısı olmadan ifadesini alın, serbest bırakın. Yarın sabah Rıza Akpolat belediyedeki makamına gelsin, görevine devam etsin."

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan dikkat çeken istek

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıDavut Şeyban:

SAHTEKARLAR SİZİ CHP DEMEK HIRSIZLIK ÇÖP ÇAMUR ÇUKUR DEMEK

Yorum Beğen39
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Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

ipini koparmışlar gibi devam edin milletin seçtiklerini içeri atmaya bu devranda dönecek göreceğiz sonunuzu

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Haber YorumlarıDuran Turhan:

CHP li belediyelerde nelerin döndüğü tahmin ediliyor. İmar rantı nasıl dağıtılıyor. Sn Yalçın Bayer'i okumak lazım.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

Devletin yanındayım

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Haber YorumlarıGibigibs Bekenbauer:

Şeytan vallahi bunlar ????

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Ne 5000 cebindeki lerinimi sayiyor

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Haber YorumlarıBir baba indi:

yalancının aq

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Böyle halkini düşünen başkanı da alıyorsunuz. Bakalım neler çıkacak altından. Yavaş yavaş sırası gelen gidiyor.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Şu hayal dünyasından cikiniz artik. CHP iktidar olamaz. Zaten su an seçim olsa tek parti iktidarı mümkün değil. Kimse kendisini kandırmasın. Ülkemin battığını ifade 2der gibi emekli maaşlarını sonra nasıl öderiz diye açıklama mi yapılır! Bir bakan çıkar yerel ve genel seçimleri bir birinden ayrı tutun der. Bir diğeri çıkar 15 gün sonra deneylemeye geliyoruz der. Bu arada patates ucuzlamış hab3riniz var mı? Imha görüntülerini görmek lazım. Kâr/ zarar aynı tablo da oluyor. Her zaman kâr olmaz .

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Haber YorumlarıShef :

Hala şov peşinde. Uzakta tatildeydiniz ve aş işleri sorunsuz devam ediyordu, şimdi yine devam edecek. Hep tribünlere oynuyorsunuz. Siyasetçilerin anlamadığı bir şey var, MİLLET YEMİYORRR.

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