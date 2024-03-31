Üye Girişi
Haberler

Belediye Başkan adayının saldırdığı sandık görevlisi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de çıkan seçim tartışmasında AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin ve beraberindeki kişiler, Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın'ı darbetti. Olayın ardından kalp krizi geçiren İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SANDIK ZİYARETİ SIRASINDA GÖREVLİYE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI

Olay, Midyat ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda yaşandı. Sandık müşahidi olarak görev yapan Demokrat Partili İdris Aydın ile, okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Sınıfın içi bir anda savaş alanına dönerken sandık görevlisi Şahin, AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin ve beraberindeki çok sayıda kişi tarafından darbedildi. Çevredekiler araya girerek olayı yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle saldırganlar okuldan çıkartıldı.

Belediye Başkan adayının saldırdığı sandık görevlisi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

SALDIRININ ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan olayın ardından rahatsızlanarak kalp krizi geçiren İdris Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözetim altında tutulan Aydın'ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi. Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy, sosyal medya hesabından saldırının görüntülerini paylaşarak, "Mardin Midyat Atatürk Ortaokulu'nda AKP Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, sandık başında görevini yapan Demokrat müşahidimize saldırdı. Saldırı sırasında kalp krizi geçiren arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Yol arkadaşımızın sağlık durumunu takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili, sandık görevlileri tarafından tutanak tutuldu.

Belediye Başkan adayının saldırdığı sandık görevlisi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Belediye Başkan adayının saldırdığı sandık görevlisi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Demokrat Parti Veysi Şahin Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2024 YSK seçim yasağı kaçta bitiyor? 31 Mart Seçim yayın yasağı ne zaman kalkıyor? 31 Mart Hatay Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Hatay'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Gaziantep Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Gaziantep'te sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 2024 BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa'da hangi parti, kim önde? Alinur Aktaş mı, Mustafa Bozbey mi kazanıyor? İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI | İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? 31 Mart Eskişehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Eskişehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! SEÇİM SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları nereden öğrenilir? SİVAS YEREL SEÇİM SONUÇLARI! Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Erzurum Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Erzurum'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Zonguldak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Zonguldak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Yozgat Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Yozgat'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Yalova Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Yalova'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ümraniye Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ümraniye'de seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!
500

Yorumlar (7)

Mustafa Büyük:

Bu eşkıyalara gereken ceza verilmeli

26
0
yanıtYanıtla
Ata_Mete:

PKK ülkemize karşı terörist saldırılar düzenlemek yerine kendi zavallı,gariban halkının kurtuluşu için bu ortaçağ aşiret sistemiyle mücadele etseydi keşke

13
3
yanıtYanıtla
Özkan Bulut:

Yine mi doğu bunlar türk olamaz asla

3
6
yanıtYanıtla
Firat Tas:

Kaybedeceksiniz her zamanki gibi bu kuduruk haliniz ondan

4
2
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

yazıklar olsun.

4
0
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Bu ülkeye demokrasi çok lüks gerçekten.

3
1
yanıtYanıtla
Gam sız:

Eğitimsiz kültürsüz toplum

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title