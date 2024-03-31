Belediye Başkan adayının saldırdığı sandık görevlisi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Mardin'de çıkan seçim tartışmasında AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin ve beraberindeki kişiler, Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın'ı darbetti. Olayın ardından kalp krizi geçiren İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SANDIK ZİYARETİ SIRASINDA GÖREVLİYE TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI

Olay, Midyat ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda yaşandı. Sandık müşahidi olarak görev yapan Demokrat Partili İdris Aydın ile, okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Sınıfın içi bir anda savaş alanına dönerken sandık görevlisi Şahin, AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin ve beraberindeki çok sayıda kişi tarafından darbedildi. Çevredekiler araya girerek olayı yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle saldırganlar okuldan çıkartıldı.

SALDIRININ ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan olayın ardından rahatsızlanarak kalp krizi geçiren İdris Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözetim altında tutulan Aydın'ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi. Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy, sosyal medya hesabından saldırının görüntülerini paylaşarak, "Mardin Midyat Atatürk Ortaokulu'nda AKP Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, sandık başında görevini yapan Demokrat müşahidimize saldırdı. Saldırı sırasında kalp krizi geçiren arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Yol arkadaşımızın sağlık durumunu takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili, sandık görevlileri tarafından tutanak tutuldu.