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İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

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İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65
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İstanbul'da 13 Ekim'den bu yana aralıklarla süren yağışlar barajları doldurdu. İSKİ verilerine göre geçen yıl 30 Kasım'da yüzde 18 seviyelerine kadar düşen, bu yıl 12 Ekim'de yüzde 38'in altında olan baraj doluluk oranı 4 Kasım itibarıyla yüzde 59,65 ile son yılların rekor düzeyine ulaştı. Yağış kentte trafiği de olumsuz etkiledi; yoğunluk zaman zaman yüzde 89'a çıktı.

  • İstanbul barajlarının doluluk oranı 4 Kasım itibarıyla yüzde 59,65 ile son yılların rekor seviyesine ulaştı.
  • Baraj doluluk oranı geçen yıl 30 Kasım'da yüzde 18 seviyesindeydi ve bu yıl 12 Ekim'de yüzde 38'in altına düşmüştü.
  • Kente verilen günlük su miktarı 3 milyon 48 bin metreküp olarak kaydedildi.

Son bir aydır aralıklarla etkili olan yağış, İstanbul'un su kaynağı barajlarını doldurdu. Geçen yıl 30 Kasım'da yüzde 18 düzeylerini gören doluluk oranı, 4 Kasım itibarıyla son yılların rekor düzeyine, yüzde 59,65'e yükseldi.

GEÇEN YIL YÜZDE 18'E KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Yağışlı hava kentin içme suyu kaynaklarında sevindirici artışlara neden oldu.

İski Genel Müdürlüğü verilerine göre, 12 Ekim'de yüzde 38'in altına düşen, geçen yıl 30 Kasım'da ise yüzde 18 seviyelerini gören doluluk oranı 4 Kasım itibarıyla son yılların rekor düzeyine, yüzde 59,65'e ulaştı.

Dün itibarıyla kente verilen günlük su miktarı ise 3 milyon 48 bin metreküp olarak açıklandı.

YAĞIŞ TRAFİĞİ DE VURDU

Yağışlı hava 13 Ekim'den bu yana aralıklarla İstanbul ve çevresinde etkili oluyor. 13 - 18 Ekim haftasında su baskınlarıyla birlikte can kayıplarına da neden olan yağış son iki gündür etkisini yine artırdı. Yağışlı hava diğer etkenlerle birlikte kentte ulaşımı özellikle sabah ve akşam saatlerinde olumsuz etkiledi. İBB Trafik haritasına göre yoğunluk zaman zaman yüzde 89 düzeyine ulaştı. Yurttaşların ev ve işyerlerine ulaşmaları saatleri buldu.

Kaynak: ANKA
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