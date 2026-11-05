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Aksaray'da drift atıp polisten kaçan sürücü tutuklandı, 365 bin lira ceza kesildi

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Aksaray'da drift atıp polisten kaçan sürücü tutuklandı, 365 bin lira ceza kesildi
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Servet Aldırmaz, drift atarken polisten kaçarken ekip aracı dahil 9 araca çarptı. Bıçakla direnen ve 39 suç kaydı bulunan Aldırmaz tutuklandı, 365 bin lira ceza kesildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da cezaevinden izinli çıkan Servet Aldırmaz'ın (30), otomobiliyle drift atarken kaçtığı anlara ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, takip sırasında 10 araca çarpan Servet Aldırmaz'ın, elindeki bıçakla uzun süre polis ekiplerine direndiği görülüyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri, drift atan 68 DV 715 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle ekip aracı dahil 9 araca çarptı. Polisler, kendisini durdurmak için biber gazı kullanınca sürücü Servet Aldırmaz, aracından inerek elindeki bıçakla polislerin üstüne yürüdü. Ekiplerden kurtulan sürücü tekrar otomobiline binince, polisler otomobilinin lastiğine ateş açtı.

Desteğe gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen Servet Aldırmaz gözaltına alındı. Servet Aldırmaz'a, 'dur ikazına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'drift atmak' suçlarından toplam 365 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu. Aracı ise çekiciyle otoparka çekildi. Servet Aldırmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

39 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Servet Aldırmaz'ın polisten kaçarken yol üstündeki araçlara çarpması ve elindeki bıçakla uzun süre polis ekiplerine direndiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aldırmaz'ın biber gazıyla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı, elindeki bıçağı sık sık polis ekiplerine yönelterek direndiği görülüyor. Aldırmaz'ın ayrıca 39 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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