Bakan Yerlikaya: Sarıyer'deki kilise saldırısında 2 katil zanlısı yakalandı

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 katil zanlısı yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sarıyer'deki Santa Maria (Aziz Meryem) Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

KATİL ZANLILARI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.