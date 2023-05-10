Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak adayıdır (2)

GİRESUN'DA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'un ardından seçim çalışmaları kapsamında geldiği Giresun'da ' 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' adlı mitinge katıldı. Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, "Milli Mücadele kahramanımız merhum Topal Osman Ağa'nın torunlarıyla bir ve beraber olmaktan, aynı heyecanı paylaşmaktan bahtiyarım. Tarihi kader anı için sayılı günler kaldı. Seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bahçeli, konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısını yineleyerek, "Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Bundan emin olunuz. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Bu sözümüzü unutmayınız. Biz, ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanındayız. Biz, Cumhuriyet kenti Giresun'un yanındayız. Biz üretimin, yerli ve milli sanayideki dev hamlelerin yanındayız. Enerjide dışa bağımlığa son vermek için çırpınan, Türkiye'nin dünya genelinde kutup yıldızı gibi parlaması için mücadele eden sağlam iradeyle yan yanayız. Biz, tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla kanına kadar koruyacak iman ve irade gücünün tarafıyız. Biz, ya istiklal ya ölüm seslenişinin tarafıyız. Biz, ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen fedakarlığın tarafıyız. Çağrımız bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kardeşimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim, hep birlikte Türkiye'nin ve Türk milletinin gücünü gösterelim. 14 Mayıs'ta kazanan Türk milleti ve Türkiye olacaktır. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir" dedi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, -