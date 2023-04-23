Altay tankının TSK'ya teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Katar'a satıldı" eleştirilerine yanıt: Adamın hayatı yalan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Altay Tankının TSK'ya Teslimi Programı'nda konuştu. Ordunun testlerinin ardından tankın seri üretiminin başlayacağını ifade eden Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Arifiye Tesisleri'nde, hani diyorlar ya 'Burayı Katar'a sattık' falan diye, böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan. Başka bir sermayesi yok. Burada yüzde 51'i bize aittir, yüzde 49'u Katar'a aittir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni Altay Tankı, Sakarya Arifiye'de düzenlenen törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"YÜZDE 51'İ BİZE, YÜZDE 49'U KATAR'A AİT"

Erdoğan, "Ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Arifiye Tesisleri'nde, hani diyorlar ya 'Burayı Katar'a sattık' falan diye, böyle bir şey söz konusu değil. Burada yüzde 51'i bize aittir, yüzde 49'u Katar'a aittir." dedi.

"ADAMIN HAYATI YALAN"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, Adamın hayatı yalan. Başka bir sermayesi yok. En önemli yanı da şudur; sürekli sermaye noktasında takviyede burayı takviye eder durumdadır. Tüm bunları bilmeden, yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayesini tüketmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında bugün son gününü idrak ettiğimiz mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Biraz geciktik kusura bakmayın Akyazı'da bugün farklı bir törenler mi kutlamalar mı desem. Yollar devamlı önümüzü kestiler, siyasetin böyle bir özelliği var. Güzel geçti. Yeni Altay tankının testler için silahlı kuvvetlerimize teslim töreni nedeniyle sizlerle beraberiz.

"TÜRKİYE ARTIK BU ALANDA İLK SIRALARDA"

Tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. 9 Ocak'ta fırtına obüslerinin teslimat törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de bir başka gurur verici projemizin yeni nesil Altay tankımızın test için teslim heyecanını yaşıyoruz. Kara aracı talebini yerli milli imkanlarla karşılamak için uzun yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Fırtına obüslerinden farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip pek çok aracı ordumuzun hizmetine sunduk. Araçlarımızdaki silah sistemlerini, ekipmanlarını üretiyoruz. Hatta son dönemde dışarıdan temin ettiğimiz zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık. Hafif ve orta sınıf insansız kara aracını güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik. Kara aracı alanında neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik. Dost ve müttefik ülkelere de kara aracı ihraç ediyoruz. Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir.

"YENİ ALTAY 3. NESİLDEN ÖTE BİR TANK HALİNE GELDİ"

Araçlarımızın ünü yayıldıkça önümüzdeki dönemde çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağına inanıyorum. Ana muhabere tankı olacak yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Altay tankının geliştirilmesi sürecinde pek çok zorlukla karşılaştık. Buna da çamur atıldı. Süreç sabote edilmek istendi. Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık. Daha iyisini daha modernini üretmek için canla başla çalıştık. Bilhassa mühdendislerimiz pek çok engelin üstesinden gelmek için emek harcadılar. Tüm alt sistemlerin yerine yerli ve milli alt sistemler tasarladılar. Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisiyle ortaya yeni Altay çıktı. Bu projede tankların en önemli özelliklerinden beka kabiliyetini güçlendirdik. Yeni Altay 3.nesilden de öte bir tank haline geldi. İlk ürünlerini bugün TSK'ya teslim ediyoruz.

"KOLAY OLANI DEĞİL, ÜLKEMİZ İÇİN EN HAYIRLI OLANI SEÇTİK"

Milli Savunma Bakanlığımızı, TSK'mızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızı, BMC savunmayı, bütün mühendis ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayinde geliştirilen her ürünün gerisinde yıllar süren çok ciddi bir emek, sabır ve çalışma vardır. Bugün dünyada parmakla gösterilen SİHA'larımızın, savaş gemilerimizin, füzelerimizin her biri böyle ortaya çıktı. Diğer alanlarda olduğu gibi burada da önce işe paradigmayı değiştirerek başladık. 20 sene önce 21 sene önceyi hatırladığımda biz silahlarımızda bırakın tank top kenara, tabanca tabanca. Bunları üretemiyorduk. Amerika bize biliyorsunuz bu glockları vermemeyle tehdit etti. Glocktan daha üstünleri yapar hale geldik onlar bizden istiyor. Mesele inanmak. Mesele inanacaksın ondan sonra da neticesini alacaksın. Kolay olanı değil ülkemiz için en hayırlı olanı seçtik.

"PES ETMEK YERİNE BAŞARIYA KİLİTLENDİK"

Yapamayız, beceremeyiz diyen mandacı kafalara inat en iyisini biz yaparız dedik ve yola koyulduk. Bütün mühimmatını yapar hale geldik. Siz aracı yaptınız mühimmatınız yoksa duman olursunuz. Bu safhalar aşıldı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Savunma sanayi projelerini takip ettik, destekledik. Firmalarımızı destekledik, özel sektörün önünü açtık sorunlara odaklanmak daha ilk denemede pes demek yerine sonuca ve başarıyla kilitlendik.

Savunma projelerimizin toplam bütçesi 75 milyar dolarlık proje hacmine ulaştık. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı varken bu alanda 4 milyar 400 milyon dolar ile rekor kırdık. Sadece son birkaç hafta içerisinde milletimizin gurur kaynağı olacak pek çok projeyi gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşadık. Ülkemizin en büyük TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Yer gözlem uydusu İMECE'yi yörüngesine uğurladık.

Bugün savunma sanayi alanında 2 bin 700'den fazla firmamız faaliyet gösteriyor. 10 binlerce kardeşimiz istihdam ediliyor. Yeni yatırımlarla savunma sanayinin hem milletimizin güvenliğine hem ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı yapacağına inanıyorum.

"BUNLAR BU ÜLKENİN EVLADI OLAMAZ"

Geçmişte birileri İHA ve SİHA'ları maket uçak olarak tarif ediyor. TCG Anadolu ile ilgili ne diyorlar iki bombalık ömrü var. Bunlar bu ülkenin evladı olamaz. Bunlar Türk evladı olamaz. Bu hazımsızlık ne yazık ki bu ülkede siyaset yapanların bile her yerine girmiş. Evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını Rus gazı zannedenleri bile görüyoruz. Siz yaptınız da niye yapıyor musunuz dedik ya? Ne yaparlarsa yapsınlar ülkemize ve milletimize hizmet çabalarımızı baltalamaya bunların güçleri yetmeyecek. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçemeyecekler. Etnik ve mezhebi farklılıklarımızı kaşıyan fitne siyasetiyle milletimizin birlik ve beraberliklerini bozamayacaklar. Eli kanlı terör örgütlerini bu ülkenin başına tekrar bela edemeyecekler. Milletimizin savunma sanayiyle birlikte Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkacağından asla şüphe duymuyorum. Yeni Altay tankımızın kahraman ordumuza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023