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İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu

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İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
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Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait hava savunma radarını 6 insansız hava aracıyla hedef aldığını açıkladı. İran kaynaklarının duyurduğu saldırının, ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı düzenlenen misillemenin ikinci aşaması olduğu öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki Riffa helikopter üssünde bulunan ABD'ye ait hava savunma radarına yönelik yeni bir operasyon düzenlediğini duyurdu.

İran'ın Press TV kanalında yer alan açıklamaya göre Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, 6 insansız hava aracıyla ABD'ye ait radar sistemini hedef aldı.

Operasyonun, İran'ın ABD saldırganlığı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı yürüttüğü misillemenin ikinci aşaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

PATRIOT SİSTEMİNE SALDIRI İDDİASI

İran kaynaklarına dayandırılan iddialarda, saldırının ABD'nin Patriot hava savunma sistemine ait radarını, gözetleme ekipmanlarını ve önleyici füze stoklarını hedef aldığı ileri sürüldü.

Ancak uluslararası kaynaklarda doğrulanabilen yeni açıklama, Riffa Üssü'ndeki hava savunma radarının hedef alındığı yönünde. Patriot sisteminin diğer unsurlarında hasar oluştuğuna ilişkin bağımsız doğrulama bulunmuyor.

ABD, ÖNCEKİ SALDIRI İDDİASINI YALANLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları, 13 Kasım'da da Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait erken uyarı radarını vurduğunu açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın iddiasını reddederek Bahreyn'e gönderilen 2 saldırı İHA'sının düşürüldüğünü bildirmişti.

CENTCOM, söz konusu olayda herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediğini duyurmuştu.

BÖLGEDE GERİLİM YENİDEN YÜKSELİYOR

İran'ın yeni operasyon açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetimi, Körfez bölgesindeki Amerikan askeri varlığını hedef alan misillemeler gerçekleştirmişti.

Son açıklamayla birlikte Bahreyn'deki ABD askeri tesisleri yeniden gündeme gelirken, 15 Kasım'da duyurulan operasyonun sonuçlarına ilişkin Washington'dan bağımsız olarak doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamadı.

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