AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

Terörsüz Türkiye sürecinde geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyet İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

İMRALI'DAKİ GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN YENİ İDDİALAR

Ak Parti, MHP ve DEM Partili isimlerden oluşan heyetin İmralı'daki görüşmesinde ne konuşulduğu merak edilirken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Tayyar, İmralı görüşmesine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

TAYYAR: ÖCALAN, DEM'Lİ KOÇYİĞİT'E SEKRETER MUAMELESİ YAPMIŞ

Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İmralı heyeti, ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştı. DEM ayrıca Kandil ve YPG'ye mesajları iletti. MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü. Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı. Öcalan, AK Partili Yayman ve MHP'li Yıldız'a özel ilgi gösterirken, DEM'li Koçyiğit'e sekreter muamelesi yapmış, 'Yaz Gülistan' diyerek Kandil ve YPG'ye iletilmek üzere notlar aldırmış.

"BAHÇELİ'YE ÖVGÜLER DİZİP SELAM GÖNDERMİŞ"

Devlet Bey'e övgüler dizen Öcalan, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli'ye selam göndermiş. Öcalan, Cumhurbaşkanımızın 'temkinli' tutumuna birinci çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak vermiş, desteğinin tarihi nitelikte olduğunu ifade etmiş. Birinci çözüm sürecindeki başarısızlığı FETÖ'ye bağlayan Öcalan, şimdi böyle bir riskin bulunmadığını, ancak İsrail'in ortalığı karıştırdığını anlatmış.

ÖCALAN: SURİYE MESELESİNİ ÇÖZERİM

Öcalan, 'Suriye meselesini çözerim' demiş, Mazlum Abdi'nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, 'PKK'yı ikna etmek YPG'den daha zordu' demiş. Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, 'bundan sonra hızlanır' iddiasında bulunmuş.

"DEM'E 'BENİ ANLAMIYORLAR' DİYEREK KIZMIŞ"

DEM'e 'beni anlamıyorlar' diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş. YPG'nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş. Türkiye'nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş. Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş.

Sonuç. Öcalan'ın süreçteki rolünü etkin kılmak için PKK ve YPG lider kadrosuyla yüz yüze değil telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanması düşünülüyor. Yeni yıla girerken daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Buna mukabil, Öcalan'a sürecin başarısızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş. Özetle durum böyle. Sürecin en kritik dönemi yeni başlıyor."