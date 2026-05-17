NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular

Ahmetcan Kaplan ve Başar Önal'ın formasını giydiği Hollanda ekibi NEC Nijmegen, ligi üçüncü sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi elemesi oynamaya hak kazanan NEC Nijmegen, 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin olası rakiplerinden biri oldu.

Hollanda Eredivisie'de sezonu üçüncü sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan NEC Nijmegen, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

5 yıl önce Eredivisie'ye yükselen ve kadrosunda milli futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ile Başar Önal'ı da bulunduran Hollanda ekibi, bu derecesiyle devler liginde eleme oynama hakkı kazandı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ OLDU

Organizasyona 3. eleme turundan dahil olacak NEC Nijmegen, aynı turda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe'nin de muhtemel rakipleri arasında yer aldı. 

SEZON PERFORMANSI

Hollanda ekibi, ligde çıktığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 59 puan topladı. Dick Schreuder'in çalıştırdığı takım, rakip fileleri 77 kez havalandırdı. 

