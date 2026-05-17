Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

İsrail'in önünde yer alarak Bulgaristan'a ilk kez Eurovision birinciliği getiren Dara'nın büyük final öncesi Galatasaray forması giyip Türk hayranlarından oy istediği görüntüler ortaya çıktı.

  • Eurovision birincisi Dara, büyük final öncesinde Galatasaray forması giyerek Türk hayranlarından destek istedi.
  • Dara, Türkçe mesajında '12 numara ile Bulgaristan'a oy verebilirsiniz' dedi.
  • Dara'nın eşinin Türk olduğu öğrenildi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i geçip Bulgaristan’a tarihi bir birincilik getiren ünlü şarkıcı Dara’nın, büyük final öncesinde Türk hayranlarına yönelik hazırladığı video ortaya çıktı.

GALATASARAY FORMASIYLA DESTEK İSTEDİ 

Yarışmada birinci olmadan hemen önce kamera karşısına geçen Dara, üzerindeki Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çekti. Eşinin Türk olduğu öğrenilen Dara, mesajına Türkçe olarak "Merhaba Türkiye, nasılsınız?" diyerek başladı. 

''BULGARİSTAN'A OY VEREBİLİRSİNİZ''

Büyük final gecesi sahne alacağını hatırlatan başarılı sanatçı, Türk müzikseverlerden "Ben Dara. Bu akşam Eurovision büyük finalinde sahne alıyorum. Eğer benimle birlikte 'Bangaranga' diye coşmak istiyorsanız, 12 numara ile Bulgaristan'a oy verebilirsiniz!" sözleriyle destek istedi. 

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Üzerindeki sarı-kırmızılı formayla ekran başındaki Türk hayranlarına seslenen Dara'nın bu hamlesi, kısa sürede büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Özellikle Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği video, sanatçıya büyük bir sempati kazandırdı.

Cemre Yıldız
