Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i geçip Bulgaristan’a tarihi bir birincilik getiren ünlü şarkıcı Dara’nın, büyük final öncesinde Türk hayranlarına yönelik hazırladığı video ortaya çıktı.

GALATASARAY FORMASIYLA DESTEK İSTEDİ

Yarışmada birinci olmadan hemen önce kamera karşısına geçen Dara, üzerindeki Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çekti. Eşinin Türk olduğu öğrenilen Dara, mesajına Türkçe olarak "Merhaba Türkiye, nasılsınız?" diyerek başladı.

''BULGARİSTAN'A OY VEREBİLİRSİNİZ''

Büyük final gecesi sahne alacağını hatırlatan başarılı sanatçı, Türk müzikseverlerden "Ben Dara. Bu akşam Eurovision büyük finalinde sahne alıyorum. Eğer benimle birlikte 'Bangaranga' diye coşmak istiyorsanız, 12 numara ile Bulgaristan'a oy verebilirsiniz!" sözleriyle destek istedi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Üzerindeki sarı-kırmızılı formayla ekran başındaki Türk hayranlarına seslenen Dara'nın bu hamlesi, kısa sürede büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Özellikle Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği video, sanatçıya büyük bir sempati kazandırdı.