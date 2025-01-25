AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından başlayan 'yetki' krizine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

TANJU ÖZCAN: TÜM YETKİLER BAKANLIĞA AİT

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin, "Turizmin işletme yetkisini Turizm Bakanlığı veriliyor. Tüm yetkiler Bakanlığa ait. Bizim buradaki otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok." ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ İTFAİYE VERİR

Konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında 'yetki' krizi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir. Yangın yeterlilik belgesini ise itfaiye dışında hiçbir kurum veremez." diye konuştu.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR: SAYIN BAKANI İZLEDİM, ÜZÜLDÜM. KEŞKE HİÇ KONUŞMASAYDI DAHA İYİ OLURDU

Son olarak, tartışmalara dahil olan AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Bakan Ersoy'un açıklamalarını eleştirdi. Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Tayyar, "Sayın Bakanı izledim üzüldüm. Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı daha iyi olurdu. Topu iki yere attı. Biri İçişleri Bakanlığı'na doğru İl Özel İdaresi üzerinden, diğeri de Bolu Belediyesi'ne." dedi.

"TURİSTİK TESİS OLARAK İŞLETME RUHSATINI TURİZM BAKANLIĞI VERİR"

Tayyar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Turizm teşvik belgesi olan işletmeyle ilgili bir tek Turizm Bakanlığı'nın kusuru yok, onun dışında herkesin suçu varmış gibi portre çizdi. Ahmet Hakan kendisine dedi ki '2021 ve 2024'te denetim yaptığınızı söylediniz. Denetim raporunda yangınla ilgili uygundur raporunu kim verdi? Bolu Belediyesi'nin bununla ilgili herhangi bir tasarrufu yoksa bunu kim verdi?' Sayın Bakan, 'Biz ona bakmayız. İş yeri açma ruhsatı varsa onu aldığını varsayarız' dedi. Turistik tesis olarak işletme ruhsatını Turizm Bakanlığı verir. Son onay yazısında Sayın Bakan, imzanın belediyeden verdiğini açıklamadı."