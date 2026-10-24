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Trump, İran anlaşmaya yanaşmazsa Destansı Öfke Operasyonu yapabileceklerini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşmaya yanaşmazsa küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha düzenleyebileceklerini belirtti. Florida'da konuşan Trump, İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiklerini savundu; İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda "küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha" düzenleyebileceklerini belirtti.

Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri çerçevesinde Florida eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin düzenlediği etkinlikte konuştu.

İran'a karşı mücadelede çok iyi bir noktada olduklarını söyleyen Trump, "İran'ın bittiğini" savundu.

Trump, İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiklerini söyleyerek, "Ardından Destansı Öfke Operasyonu ile geri kalanını da hallettik. Gerçekten de tam anlamıyla destansı bir öfkeydi." ifadelerini kullandı.

"Belki küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha yaparız ya da kendileri anlaşmaya yanaşırlar." diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemelerinin son derece önemli, değerli bir kazanım olduğunu vurguladı.

"İran'dan dönerken Küba meselesini halledeceğiz"

Abd Başkanı Trump, Küba'ya en yakın ABD toprağı Florida'da yaptığı konuşmasında, ada ülkesine de mesaj gönderdi.

Küba ile anlaşmayı nihayete erdirmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceklerini belirten Trump, "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz." diye konuştu.

Trump, Küba'yı "teslim almak" için, İran'dan dönen ABD savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçerken "küçük bir mola vermesinin" yeterli olacağını söyledi.

Abd Başkanı, "Aslında planımız şu, İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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